Suspeito de assassinar sobrinha é preso por policiais civis em Cachoeiro de Itapemirim

today15 de julho de 2020 remove_red_eye28

A equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim prendeu, na manhã desta quarta-feira (15), um homem de 27 anos, suspeito de assassinar a sobrinha de 20 anos.O detido era casado com a tia da vítima. A prisão ocorreu no momento em que o suspeito saía da residência da irmã localizada no bairro São Lucas, no município.

O corpo da jovem foi encontrado no dia 11 de junho no Rio Itapemirim, na localidade de Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim.“O corpo foi encontrado três dias após a família identificar a jovem como desaparecida. Um popular passou pelo local, viu o corpo e acionou a polícia. Iniciamos as investigações e conseguimos localizar onde ele estava escondido”, explicou o titular da DHPP, delegado Felipe Vivas.

Segundo o delegado, a motivação do crime está ligada ao relacionamento sexual que o suspeito afirma que mantinha com a vítima.“Após a prisão, ele afirmou que mantinha relações sexuais com a jovem, mas negou qualquer conexão com o homicídio. Os exames periciais revelaram que a jovem foi morta por asfixia”, informou o delegado.

O suspeito foi detido pelo crime de homicídio qualificado e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI), onde permanece à disposição da Justiça.

Por Fernanda Pontes