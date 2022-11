Suspeito de cometer feminicídio é detido pela Guarda Municipal de Viana

A Guarda Civil Municipal de Viana (GCMV) deteve na tarde desta segunda-feira (07) um foragido do Rio de Janeiro, suspeito de cometer feminicídio em fevereiro deste ano.

O suspeito em questão seria Mauro Oliveira da Silva, de 44 anos, acusado de matar a facadas a companheira, Cícera Amorim da Silva. O crime aconteceu no dia 7 de fevereiro em Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro. Após o ocorrido, o suspeito fugiu em um carro e não foi mais encontrado. O Disque Denúncia chegou a divulgar um cartaz para ajudar nas investigações.

Os agentes da GCMV receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo com características semelhantes a Mauro teria sido visto nos arredores da praça do bairro Areinha, em Viana.

Uma guarnição realizou patrulhamento na região e encontrou um homem andando de bicicleta, conforme descrito na denúncia. Durante a abordagem, o suspeito chegou a informar um nome falso aos agentes, mas confrontado, confessou ser o procurado pela Justiça do Rio de Janeiro.

Mauro foi imediatamente detido e encaminhado para 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

Plantão da Guarda Civil Municipal de Viana (27) 9 9738-8787.