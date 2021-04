Suspeito de tráfico de drogas é detido durante operação ‘Vale do Sol’ em Guaçuí

Um suspeito de 24 anos foi detido durante a operação batizada de “Vale do Sol”, deflagrada nesta terça-feira (06), por policiais civis e militares de Guaçuí. A equipe cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela comarca de Guaçuí, para combate ao tráfico de entorpecentes. Durante a ação, três residências foram alvos de busca e apreensão, com o objetivo de realizar levantamentos.

A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia (DP) de Guaçuí, após o monitoramento e investigações sobre o envolvimento de suspeitos com a venda de drogas no município. “Foi uma investigação realizada após a prisão de um usuário de drogas, que havia sido preso por receptação e adulteração de veículos. Foi feito um pedido de mandado de prisão e de busca e apreensão, que foram deferidos. Então, hoje, cumprimos os mandados, prendemos o traficante e encontramos a droga e a arma”, disse o titular da DP de Guaçuí, delegado Marcos Nery.

No bairro Vale do Sol, no interior do veículo do suspeito de 24 anos, foi apreendido um revólver, 14 munições calibre 38, 15 cápsulas, 101 pinos de cocaína, R$ 984,00 em espécie, US$ 5,00 dólares, nove celulares e uma TV 32 polegadas.

O comandante da 2ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar, capitão Jackson Roney, fala sobre a importância do trabalho em conjunto com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). “A conjugação de esforços entre as polícias tem obtido excelentes resultados no decorrer de 2020 e 2021, a exemplo da notória redução de 50% nos índices de homicídio na área do 3º Batalhão, no primeiro trimestre deste ano. Um reflexo direto das recentes prisões de cidadãos envolvidos com o tráfico de drogas e crimes contra a vida”, conta Roney.

O suspeito tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas e, também, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições, além de tráfico de drogas. Após ser ouvido na Delegacia de Polícia de Guaçuí, foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

Por Olga Samara