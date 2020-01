Teatro de graça nesta quinta, 09, em Ubu, Anchieta

9 de janeiro de 2020

O grupo de teatro Rerigtiba, com apoio da Prefeitura de Anchieta, apresenta nesta quinta (09), a partir das 20h, o divertido espetáculo ‘O Rei de Quase Tudo’. A peça será apresentada gratuitamente na Praça da Sereia.

De acordo com os organizadores, a apresentação da peça é baseada no formato mambembe medieval, dois artistas saltimbancos se deslocam de uma praça à outra contando e encenando histórias para todas as idades. A peça teatral traz também números de mágica, palhaçaria e dialoga com questões ambientais de preservação, hábitos de consumo e reciclagem.

Livremente inspirado na obra de Eliardo França, o espetáculo aborda o atualíssimo tema do desejo de ter, característico da sociedade de consumo deste século. Em detrimento do desejo de ser, o homem de hoje deseja apenas possuir bens materiais, sempre acumulando riquezas e apoderando-se de todas as novidades que o mercado lhe oferece. E assim simula uma aparência: parece ser feliz.

Informações

Teatro Infantil: O REI DE QUASE TUDO

Com o Grupo de Teatro Rerigtiba (Anchieta)

Dia 9 de janeiro, quinta-feira

Na Praça da Sereia em Ubu

Às 20 horas

Informações: Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico: (28) 3536-0963