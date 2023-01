Temporada de luaus anima praias de Anchieta, confira a programação

Inicia nesta quinta (12) em Anchieta a temporada de luaus de verão. E o primeiro balneário a receber a atração será Castelhanos. Música, atrações circenses, teatro e decoração temática fazem parte das atividades que irão acontecer também em Iriri, Ubu e na Praia Central.

De acordo com a Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, Maria Fernanda Barros, as atrações são gratuitas e promete agradar a toda a família. E este ano a novidade é que os luaus acontecem durante dois dias em cada balneário, com exceção da Praia Central que será apenas um dia com uma programação maior.

Em Castelhanos (12 e 13/01), Iriri (Praia da Areia Preta – 19 e 20/01) e Ubu (26 e 27/01) os luaus irão ocorrer às sextas-feiras, a partir das 20h. Já na sede, acontecerá no sábado, dia 28, a partir das 18h.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

BALNEÁRIO DE CASTELHANOS

12/01 – QUINTA-FEIRA

19h – Grupo de Congo Madalenas do Jucu.

20h – Grupo de Teatro Rerigtiba “O Rei de Quase Tudo”.

13/01 – SEXTA-FEIRA | Luau de Verão

20h – Performance Circo Le Peppi.

21h – Dan Abranches.

22h – Banda Dona Fran.

BALNEÁRIO DE IRIRI

19/01 – QUINTA-FEIRA

19h – Grupo de Capoeira Libertação.

20h – Grupo de teatro Rerigtiba peça “O Rei de Quase Tudo”.

20/01 – SEXTA-FEIRA | Luau de Verão (Praia Areia Preta)

20h – Performance com Circo Uli.

21h – Trio Os Maxuíba.

22h30 – Amaro Lima.

BALNEÁRIO DE UBU

26/01 – QUINTA-FEIRA

19h – Banda de Congo Raízes da Barra do Jucu.

20h –Teatro de rua “Giros” – A Mala produções.

27/01 – SEXTA-FEIRA | Luau de Verão

20h – Performance Circo Le Peppi.

21h – Trio Maruí.

22h30 – Banda Mundo e Cia.

ANCHIETA SEDE

28/01 – SÁBADO | Luau de Verão (Praia Central)

18h – Jongo Sol e Lua.

19h – Teatro de rua “Passarinheiros” Grupo Repertório Arte Cênicas.

20h – Performance Circense com Circo Uli.

21h – Guilherme Lemos.

23h – Andréa Neri.

MARCHINHAS: todos os domingos de janeiro, a partir das 14h, haverá bandas de marchinhas nas praias Costa Azul, Castelhanos e Ubu.