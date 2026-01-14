Terra Samba é a primeira atração confirmada do Cachoeiraço 2026 em Cachoeiro de Itapemirim

today14 de janeiro de 2026 remove_red_eye11

Cachoeiro de Itapemirim já começou a aquecer os motores para o Cachoeiraço 2026, o tradicional carnaval da cidade que promete agitar foliões de todas as idades entre os dias 6 e 8 de fevereiro, na Avenida Beira Rio.

A primeira atração confirmada foi revelada pela Prefeitura de Cachoeiro, e promete colocar todo mundo para dançar desde o início da festa: o grupo Terra Samba subirá ao trio elétrico no dia 6 de fevereiro, com um repertório repleto de grandes sucessos que agitam multidões e levantam a energia da folia.

O anúncio do Terra Samba como atração principal da abertura do evento marca o início da divulgação da programação oficial do Cachoeiraço, que está sendo publicada gradualmente nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. A expectativa é que, além da apresentação do Terra Samba, o evento conte com uma mistura de ritmos, diversão e muita alegria para moradores e visitantes.

O Cachoeiraço 2026 vai reunir música, cultura popular e entretenimento em três dias de festa ao longo da Beira Rio, consolidando o retorno desta tradicional celebração carnavalesca, que já faz parte da identidade cultural da cidade.

A presença de uma banda consagrada como o Terra Samba reforça o compromisso da organização com uma programação animada e que respeita a tradição da folia local — ao mesmo tempo em que atrai públicos de outras cidades da região.