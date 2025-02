Testes rápidos da dengue chegam a Anchieta para ajudar nos diagnósticos

Anchieta acaba de receber uma nova ferramenta no combate à dengue: os testes rápidos, que permitem diagnosticar a doença de maneira mais ágil e eficiente. A medida faz parte de uma estratégia para identificar, tratar e conter os avanços dos sintomas da dengue, de forma mais eficaz.

Os testes rápidos serão feitos nas unidades de saúde, Pronto Atendimento e hospital. “O procedimento é simples e oferece resultados em 15 minutos, uma solução para facilitar a detecção precoce da doença, contribuindo para a diminuição de complicações mais graves, como a forma hemorrágica da dengue. Os testes serão realizados em pessoas que apresentem sintomas, como febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele (até o 5º dia do início do aparecimento dos sintomas)” explica a coordenadora da Vigilância em Saúde, Josiane Soneghet.

Equipe da vigilância em saúde.

Além dos testes rápidos, a prefeitura de Anchieta intensificou as ações de limpeza e conscientização, com mutirões de combate ao mosquito e campanhas educativas nas comunidades. A população também está sendo orientada sobre as medidas preventivas que devem ser adotadas para evitar a proliferação do mosquito, como o uso de repelentes, a eliminação de focos de água parada e o cuidado com lixeiras e recipientes que possam acumular água.

A chegada dos testes rápidos à Anchieta é mais uma medida importante no enfrentamento da dengue, doença que afeta milhares de pessoas em diversas regiões do Brasil, principalmente durante o verão, período em que o mosquito Aedes aegypti se prolifera mais rapidamente devido ao aumento de chuvas e temperaturas elevadas.

“A população é convocada a colaborar na prevenção para que, juntos, possamos garantir um ambiente mais seguro e saudável para todos, reforça a coordenadora”.

Seis casos de Dengue confirmados em Anchieta

Neste ano, até o dia 15 de fevereiro, o município notificou 240 casos suspeitos da doença, dos quais 6 foram confirmados e 96 descartados. No entanto, 138 ainda aguardam os resultados dos exames.