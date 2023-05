Tiago Iorc lota show em São Paulo com participação de Duda Beat

Artista estreou, neste final de semana, sua nova turnê “DARAMÔ”, na Vibra São Paulo

A cidade de São Paulo foi palco para o show de Tiago Iorc, que estreou sua nova turnê “DARAMÔ, lotando uma das maiores casas de shows e espetáculos da América Latina, a Vibra São Paulo.

O público presente não poupou elogios à performance do artista, que ainda contou com a presença da cantora Duda Beat, presenteando os fãs com o hit “Tangerina”. A atmosfera contagiante, combinada com a qualidade impecável da produção e a energia transmitida pelos artistas, transformaram a noite do último sábado, em um evento ímpar na agenda cultural da capital paulistana.

Acompanhado de uma banda, grande novidade dessa turnê, deixou a apresentação ainda mais surpreendente e contou com um repertório pra lá de envolvente, dentre eles, os lançamentos “Saudade boa”, “Tudo o que a fé pode tocar” que emocionou os fãs, além dos grandes sucessos de carreira como “Amei te ver”, “Coisa linda” e muitos mais. A nova turnê é uma realização inédita da Opus Entretenimento, em parceria com a Music Tour.

Todas as informações sobre datas, locais e venda de ingressos para as próximas apresentações, já estão disponíveis na página oficial tiagoiorc.site e em todas as redes sociais de Tiago Iorc (Instagram / Twitter/ TikTok e Facebook).

No último ano, Tiago mergulhou em um processo criativo ao se conectar com novas sonoridades, cenários e culturas. Para o novo álbum, o cantor e compositor encontrou inspiração nos sons da natureza em meio a belas paisagens tropicais e plantações de cacau, mais especificamente no litoral da Bahia, passando por destinos como Salvador, Caraíva e Itacaré.

Segundo o artista, essa conexão com pessoas e lugares foi fundamental para encontrar a brasilidade na sonoridade do álbum. “O afeto é um dos maiores tesouros do Brasil e essa força me inspira muito. É o fio condutor da vida. O amor costura tudo”, finaliza.

SOBRE TIAGO IORC

Vencedor de quatro Grammys Latino e autor de sucessos como ‘Amei te ver’, ‘Coisa linda’ e ‘Tangerina’, o cantor e compositor TIAGO IORC consagrou-se um dos principais artistas de sua geração, inspirando um público fiel com suas inconfundíveis apresentações de voz e violão.

Nasceu em Brasília em 28 de novembro de 1985, mas foi criado em Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul, onde começou a tocar violão aos 8 anos de idade.

Em seus 16 anos de carreira, Tiago soma oito álbuns, sete indicações ao Grammy Latino – incluindo a prestigiada categoria “Canção do Ano” – além de parcerias musicais com nomes aclamados como Milton Nascimento e Jorge Drexler.

Logo em seu primeiro álbum, “Let Yourself In” (2008), Tiago emplacou 5 músicas em trilhas sonoras da Rede Globo e viu sua voz atravessar o mundo, ao ficar entre os dez artistas mais tocados na Billboard do Japão.

Os álbuns seguintes, “Umbilical” (2011), e “Zeski” (2013), seguiram conquistando fãs e emplacando canções em trilhas sonoras. Hoje, Tiago soma mais de 20 canções em trilhas de cinema, novelas e campanhas publicitárias.

Em 2015, o álbum” Troco Likes” emplacou dois de seus maiores hits, ‘Amei Te Ver’ e ‘Coisa Linda’, além de conquistar um certificado de platina no Brasil. O álbum foi seguido por “Troco Likes Ao Vivo”, produção premiada no Grammy Latino de 2017.

Em 2019, o álbum “Reconstrução” bateu recordes no streaming, ao emplacar todas as 13 canções no TOP 50 do Spotify Brasil. “Desconstrução”, principal música do álbum, foi vencedora na categoria “Melhor Canção em Língua Portuguesa” e ainda foi indicada à “Canção do Ano”, no Grammy Latino de 2019.

No mesmo ano, Tiago foi o escolhido para protagonizar a retomada do saudoso e prestigiado “Acústico MTV”.

Em 2022, lançou seu mais recente álbum: o sucesso “Daramô”.

