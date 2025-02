Tira-dúvidas sobre dengue e outras doenças na quinta (6), em Iriri

today3 de fevereiro de 2025 remove_red_eye53

A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta, por meio da Vigilância em Saúde e Atenção Primária à Saúde, convida toda a população para um importante momento de orientação sobre o combate às arboviroses, doenças transmitidas por insetos, como a dengue, zika e chikungunya, oropouche e outras.

O encontro será uma oportunidade para os moradores conhecerem a situação atual do seu bairro, as medidas que estão sendo adotadas pela secretaria para o enfrentamento dessas doenças e tirar dúvidas diretamente com os profissionais da saúde.

Além disso, os agentes de endemias estão reforçando, ao longo da semana, o trabalho de orientação à população com mutirões, intensificando as ações preventivas para combater a proliferação do mosquito transmissor das arboviroses. A participação de todos é fundamental para fortalecer as estratégias de combate a essas doenças e garantir mais saúde para a comunidade.

O momento contará com a presença dos mascotes usados pela equipe de Educação em Saúde: o mosquito e o agente de Saúde vão interagir com os participantes neste momento. Além disso, uma música personalizada foi feita especialmente para essa ação.

Participe e ajude a disseminar informações importantes para a sua saúde e de toda a sua família.

Tira-dúvidas e mobilização contra a dengue e outras doenças

Data: 6 de fevereiro de 2025 (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Praça Calil Miguel (Avenida Dom Helvécio), Iriri