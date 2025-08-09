Totens de Segurança do Governo do Estado começam a funcionar no município de Serra
O governador do Estado, Renato Casagrande, entregou, neste sábado (09), o primeiro Totem de Segurança do município de Serra. O equipamento está instalado na Rua Domingos Martins, em Serra Sede, e já está em operação, integrando o parque tecnológico do Governo do Estado.
“Estamos inaugurando neste sábado o primeiro Totem de Segurança da Serra. Serão oito na Serra e este primeiro fica em Serra Sede. Os totens são equipados com seis câmeras que conseguem alcançar 360 graus, têm comunicação por voz, tem como acionar e conversar com uma pessoa no Ciodes em caso de emergência. A câmera 360 graus alcança até 1km de distância. Além disso, as câmeras contam com leitura facial, então caso alguém cometa um crime na redondeza será reconhecido ou se alguém procurado passar por aqui, a Polícia Militar é acionada na hora e viaturas são enviadas para capturá-lo. Os totens são mais uma ferramenta de segurança para que nós possamos continuar enfrentando a criminalidade como temos enfrentado no Espírito Santo, trazendo resultados e levando segurança aos capixabas”, explicou Casagrande.
Os novos Totens de Segurança têm o objetivo de aumentar a presença do Estado em locais de vulnerabilidade social, de grande circulação de pessoas, regiões comerciais relevantes ou com alta incidência de crimes contra o patrimônio. Ao todo serão 40 torres espalhadas pela Grande Vitória, com investimento total de R$ 19 milhões, com recursos provenientes do Tesouro Estadual. Já foram entregues equipamentos em Cariacica, Viana e Serra.
Os Totens dispõem de botão de comunicação, por meio do qual qualquer cidadão poderá falar com o Ciodes 190 e se comunicar com as Polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros, contribuindo para a inibição da prática de crimes e acelerando a resposta em caso de emergência.
As estruturas robustas e imponentes possuem quatro metros de altura, voltadas ao monitoramento urbano inteligente. A solução incorpora, ainda, tecnologia de inteligência artificial, capaz de identificar aglomerações e invasões a áreas restritas, realizar contagem de pessoas e objetos, reconhecer placas de veículos com restrições, como furtos ou roubos, e analisar comportamentos suspeitos, emitindo alertas automáticos.
O objetivo é que o Espírito Santo siga na esteira de outros Estados que alcançaram resultados positivos a partir da implementação da tecnologia. No estado de Rondônia foi registrada diminuição nos casos de latrocínio, roubos a comércios e residências, e feminicídios. Já no Pará, os homicídios caíram 67%, atingindo em abril de 2024 o menor número de casos desde 2010.
“Com inteligência, estratégia e tecnologia, o Espírito Santo avança para se tornar o Estado mais seguro do Brasil. Os totens de segurança vêm para compor o parque tecnológico do Estado, que reúne soluções de ponta para a Segurança Pública. São câmeras com reconhecimento facial, Cerco Inteligente com recursos para identificar veículos, modernização das Polícias Civil e Militar, investimento robusto na Polícia Científica… tudo isso converge para os resultados que temos alcançado, que é uma curva sólida de redução de homicídios, queda nos crimes patrimoniais e aumento da sensação de Segurança”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.
Ao todo, foram selecionados pelas forças de segurança, com base nas estatísticas criminais, 50 pontos de possível instalação dos totens, sendo que o contrato é para instalação de 40 equipamentos. Em caso de qualquer problema técnico, ou impossibilidade em algum local, outras opções já estão elencadas para que a tecnologia seja fixada.
Os pontos são:
Vitória – Parque Moscoso
Vitória – Praça Costa Pereira – Centro de Vitória
Vitória – Praça Princesa Isabel – Centro
Vitória – Praça do Papa
Vitória – Enseada do Suá – Frente ao Shopping Vitória
Vitória – Enseada do Suá – Atrás do Shopping Vitória
Vitória – Reta da Penha – Próximo ao Boulevard e Centro da Praia
Vitória – Praça dos Namorados
Vitória – Triângulo das Bermudas
Vitória – Ponte Ayrton Senna
Vitória – Praça de Itararé
Vitória – Reta da Penha – próximo à Findes
Vitória – Praia de Camburi
Vitória – UFES – saída Jardim da Penha
Vitória – Praia de Camburi – próximo as arenas de shows
Vitória – Jardim Camburi – Praia de Camburi
Vitória – Parque da Vale
Viana – Marcílio de Noronha – Praça
Viana – Centro de Viana
Serra – Terminal de Carapina
Serra – Jardim Limoeiro
Serra – Praça de Novo Horizonte
Serra – Laranjeiras – Av. Central com Norte Sul
Serra – Parque Residencial Laranjeiras
Serra – próximo ao Shopping Montserrat – Laranjeiras
Serra – Serra-Sede
Serra – Manguinhos
Serra – Jacaraípe
Vila Velha – Cobilândia
Vila Velha – Glória 1 – Av. Jerônimo Monteiro
Vila Velha – Glória 2
Vila Velha – Praça Duque de Caxias
Vila Velha – Prainha
Vila Velha – Praia da Costa – Final
Vila Velha – Itapuã – Av. Resplendor
Vila Velha – Itapuã – Orla
Vila Velha – Itapuã – Jair de Andrade
Vila Velha – Ao Lado do Shopping Vila Velha e UVV
Vila Velha – Praça de Coqueiral
Vila Velha – Praça do Ciclista
Vila Velha – Praça de Gaivotas
Vila Velha – Terminal Itaparica/Rodoviária
Cariacica – Ceasa – Vila Capixaba
Cariacica – Avenida Expedito Garcia
Cariacica – Avenida Expedito Garcia _ponto 2
Cariacica – Mercado Municipal Cariacica
Cariacica – Jardim América
Guarapari – Divisa da Areia Preta e Castanheiras
Guarapari – Centro Muquiçaba
Guarapari – Praia do Morro
foto Mateus Fonseca/Governo-ES