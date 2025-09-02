Tradicional Festival da Tilápia começa nesta quinta-feira (4) na Lagoa Juara, na Serra

Para quem vai passar o fim de semana na Serra, a dica é curtir o tradicional Festival da Tilápia que começa nesta quinta-feira (4) e vai até domingo (7), das 10 às 22 horas, na Lagoa Juara, em Jacaraípe. A programação contará com shows musicais, feira de empreendedores, atrações culturais e uma variedade de pratos típicos feitos à base de tilápia, como peixe frito, bolinho, pururuca e a tradicional moqueca.

Os pratos serão vendidos nos restaurantes locais. Todos os anos, o evento atrai vários visitantes e turistas de diversas regiões do estado.

O secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Anderson Madeira, reforça a importância do Festival para o turismo local. “O Festival valoriza ainda mais esse ponto turístico que é a Lagoa Juara – um local tão bonito e importante para a nossa cidade. É muito importante investirmos em eventos como este. É uma forma de valorizarmos as belezas da Serra, além de fomentar o turismo e a economia local”, destaca.



A secretária de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Márcia Lamas, reforça a importância do evento. “O Festival de Tilápia é um evento tradicional da Serra, que fortalece o empreendedorismo local e possibilita o desenvolvimento econômico da cidade.”

O evento é realizado pelo Instituto Academia de Sonhos e conta com apoio da Prefeitura da Serra, da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e do Governo do Estado do Espírito Santo.



Confira a programação de shows

Quinta – 4 de setembro

Leandro Tobias – 18h

Leley – 20h



Sexta – 5 de setembro

Tati Azevedo – 18h

Dalzy Sales – 20h

Sábado – 6 de setembro

Pretto Nuñez – 12h

Maxuíba – 15h

Us Zé – 19h30

Domingo – 7 de setembro

Luciana Ficher – 12h

Nanda Marques – 15h

Serviço

Festival da Tilápia 2025

Local: Lagoa Juara, em Jacaraípe

Data: de quinta (4) a domingo (7)

Horário: das 10 às 22 horas.