Tragédia em Viana. Gandini cobra passarela na BR-101 após morte de estudante do Ifes

today18 de setembro de 2025 remove_red_eye46

Ex-aluno do Ifes de Vitória, deputado preside a comissão que fiscaliza a BR-101 e pediu, em ofício à Ecovias Capixaba, a construção imediata da passarela, para evitar novas mortes no local

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão Especial de Fiscalização da BR-101, BR-262 e Rodovias da Assembleia Legislativa, cobrou da Ecovias Capixaba a construção imediata de uma passarela na altura do bairro Universal, em Viana.

O pedido foi formalizado em ofício encaminhado ao presidente da concessionária, Marco Antônio Cassou, dois dias após a morte do estudante Lucas Pancini Machado, de 16 anos, vítima de atropelamento na rodovia.

Lucas, que havia conquistado o primeiro lugar no processo seletivo do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e cursava Logística na unidade de Viana, tentava atravessar a pista no dia 16 de setembro quando foi atingido por um veículo. O jovem não resistiu aos ferimentos, deixando familiares, colegas e professores em luto.

“É inaceitável que vidas continuem sendo perdidas por falta de infraestrutura. A morte do jovem Lucas, um talento do nosso Ifes, não pode ser em vão. Precisamos de ação imediata”, afirmou Gandini, que é ex-aluno do Ifes de Vitória.

No documento, o parlamentar ressalta que moradores do bairro Universal e regiões próximas atravessam diariamente a rodovia em condições precárias, correndo risco constante de atropelamento. A construção da passarela é considerada uma medida urgente para salvar vidas e garantir mobilidade segura.

Como presidente da comissão que acompanha o novo contrato de concessão da BR-101, assinado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) com a Ecovias Capixaba, Gandini reforçou que vai cobrar a inclusão da obra como prioridade.

“Não se trata apenas de concreto e ferro, mas de respeito à vida das pessoas. Vamos continuar pressionando até que essa resposta seja dada à população”, completou o deputado.