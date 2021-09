TRAILER | Lançamentos NETFLIX da semana: 19 a 25 de setembro de 2021

A Netflix está sempre adicionando mais conteúdo ao seu catálogo. E você, sabe quais são as novidades dessa semana? São mais filmes, novas séries e novas temporadas de séries, além de documentários que chegam no streaming.

Para manter você, assinante, informado e atualizado sobre tudo que estreia na plataforma, vamos aos lançamentos Netflix dessa semana. Veja abaixo todas as novidades da semana e aproveite para assistir alguns trailers dos lançamentos.



19 de setembro – Domingo

Boa sorte

O Império (do Besteirol) Contra-Ataca: Reboot



20 de setembro – Segunda

Os Piratas da Somália

Superstore: Uma loja de Inconveniências



21 de setembro – Terça

Alucinação fatal

Amor no Espectro: 2ª temporada

Go! Go! Cory Carson: Chrissy Assume a Direção



22 de setembro – Quarta

Jaguar: 1ª temporada

Intrusion

As 24 Personalidades de Billy Milligan

Confissões de uma Garota Excluída

O Homem Mais Perigoso da Europa: Otto Skorzeny na Espanha

A Ausência que Seremos

Grandes Investigações: Detetives da Índia

Cara Gente Branca: 4ª parte

23 de setembro – Quinta

Depois de Tudo

The Seven Deadly Sins

Je Suis Karl

Bangkok no Limite



24 de setembro – Sexta

Um Ninho para Dois

Missa da Meia-Noite

Submundo do Crime

My Little Pony: Nova Geração

Irmãs de Cela: New Orleans

Sangue e Água: 2ª temporada

Vendetta: A Guerra Antimáfia

A Fábrica de Kota: 2ª temporada

