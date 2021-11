Trailer | Maggie Q vai levar muita ação para os cinemas com A Profissional

Do mesmo estúdio responsável por ‘John Wick’, o longa chega aos cinemas na próxima semana e tem tudo para se tornar o próximo grande sucesso do gênero

Maggie Q (‘Nikita’) é a assassina mais habilidosa do mundo em A Profissional. O longa, que já é um verdadeiro sucesso ao redor do mundo, conta com 82% de aprovação da audiência no Rotten Tomatoes e é definido como “sexy, violento e misterioso”. O elenco traz ainda outros grandes nomes, como Samuel L. Jackson (‘Vingadores’) e o ganhador do Globo de Ouro Michael Keaton (‘Birdman’). Com estreia nos cinemas nacionais confirmada para 11 de novembro, a Imagem Filmes é a distribuidora responsável pelo lançamento.

Produzido pelo estúdio responsável por ‘John Wick’, A Profissional conta com direção de Martin Campbell (‘007: Cassino Royale’) e roteiro assinado por Richard Wenk (‘O Protetor’). No longa, Anna (Maggie Q) é resgatada quando criança e treinada para se tornar a assassina profissional mais habilidosa do mundo. Anos depois, quando Moody (Samuel L. Jackson), o homem que ela tinha como um pai e que lhe ensinou tudo sobre sobrevivência, é brutalmente assassinado, Anna se junta ao enigmático Rembrandt (Michael Keaton) e promete ir até o fim em busca de vingança.

Em entrevista, Samuel L. Jackson declarou que trabalhar com Maggie Q foi uma experiência incrível. “Além de todos os movimentos físicos, ela ainda precisava carregar a bagagem emocional da personagem, o que foi incrível de assistir”. O diretor Martin Campbell, por sua vez, revelou que Maggie foi treinada por Jackie Chan, um dos principais nomes do cinema mundial em artes marciais, o que acabou se tornando uma grande vantagem para ela. “Ela é extremamente boa na ação, foram poucas as cenas com dublê. Temos muita sorte de tê-la [no filme]”.

Assista ao trailer

Sinopse

