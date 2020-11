Transações via Pix no Banestes tem início a partir da próxima semana

today10 de novembro de 2020 remove_red_eye26

Nesta semana, o Banestes se prepara para finalizar a fase de operação restrita, um período de testes das transações via Pix que acontece em todo o Brasil, sob a liderança do Banco Central. E, a partir do próximo dia 16, o Pix passa a estar disponível para todos os clientes.

Os clientes do banco ainda podem realizar o cadastro de suas chaves Pix diretamente no Aplicativo Banestes ou no Aplicativo Banestes Cartões. Uma das vantagens já anunciadas pelo Banestes é a garantia de 100% de gratuidade em todas as transações via Pix, tanto para clientes pessoa física (PF) quanto pessoa jurídica (PJ).

Além disso, os clientes garantem os mesmos benefícios das operações tradicionais quando também forem utilizar o Pix, como, por exemplo, a oferta de até 15 dias sem juros no cheque especial.

“O Pix será mais uma solução ágil e completa para os clientes do Banestes, com o adicional do benefício da gratuidade tanto para PF quanto para PJ”, destaca o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.



Cadastro das chaves Pix no Banestes

O cadastro de chaves Pix permanece ativo no Banestes. Para clientes que utilizam smartphones de sistema operacional Android, o cadastro está disponível pelo Aplicativo Banestes ou ainda pelo Aplicativo Banestes Cartões.

Para clientes que utilizam sistema iOS (iPhones), o cadastro das chaves está disponível no Aplicativo Banestes Cartões. O processo é realizado de forma rápida, em apenas alguns segundos, e com a garantia de confiabilidade e segurança.

É importante destacar que o cliente deve verificar se o App está com sua versão atualizada, caso contrário, pode não receber a atualização de cadastro das chaves Pix.

Poderão ser utilizados como chave Pix os números de CPF ou CNPJ do cliente, número de telefone, e-mail ou ainda poderá ser cadastrada uma chave aleatória (chave alfanumérica gerada pelo Banco Central). Clientes Pessoa Física poderão cadastrar até cinco chaves e clientes Pessoa Jurídica poderão cadastrar até vinte chaves por conta.

Para informações completas sobre o Pix no Banestes, acesse www.banestes.com.br/pix-banestes.