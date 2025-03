Transporte universitário: 219 alunos são atendidos com o benefício em Alfredo Chaves

today21 de março de 2025 remove_red_eye46

Este investimento significativo representa um custo mensal de aproximadamente R$ 50 mil para os cofres do município

A Prefeitura de Alfredo Chaves está comprometida em apoiar a educação de seus jovens, beneficiando atualmente 219 estudantes universitários e de ensino técnico com um auxílio financeiro destinado a cobrir os custos de transporte. Este investimento significativo representa um custo mensal de aproximadamente R$ 50 mil para os cofres do município. Hoje (21) é o último dia de inscrição para quem pretende requerer o benefício. Ainda há pedidos em análises.

O auxílio financeiro é fundamental para ajudar os alunos a arcar com as despesas de deslocamento até as cidades onde estão matriculados. Os valores concedidos variam de acordo com a localidade da instituição de ensino: R$ 200,00 para aqueles que estudam em Guarapari e Anchieta, R$ 265,00 para os que frequentam Piúma, e R$ 365,00 para os estudantes em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Secretaria de Finanças, no início deste ano letivo, 14 dos 219 alunos beneficiados enfrentaram maior atraso no recebimento do auxílio devido à falta de informações em alguns documentos solicitados.

De acordo com o setor de Tesouraria, 11 desses casos já foram resolvidos e os alunos receberão o auxílio nos próximos dias. Os outros três estudantes, que são menores de idade, precisam indicar a conta bancária de um responsável para que possam receber o benefício.

O prefeito Hugo Luiz destaca a importância dessa iniciativa, afirmando que o auxílio é essencial para apoiar os jovens do município, incentivando a qualificação profissional e a continuidade dos estudos.