Copa para novatos de kart abre inscrições e promete revelar novos pilotos no ES

today19 de maio de 2026 remove_red_eye48

Uma nova competição voltada exclusivamente para pilotos iniciantes de kart rental está com inscrições abertas no Espírito Santo. O FDK Entry Series, também chamado de “Copa para Novatos”, será realizado nos dias 4 e 5 de julho de 2026, no Kartódromo Fãs de Kart, em Jardim Camburi, Vitória.

Criado pela Fãs de Kart Eventos Esportivos, o projeto tem como principal objetivo incentivar pessoas que sempre tiveram vontade de competir, mas que ainda não tiveram coragem de participar de campeonatos por receio de enfrentar pilotos mais experientes.

De acordo com a organização, a proposta é oferecer um ambiente mais acolhedor e equilibrado para quem nunca participou de competições oficiais de kart. O campeonato será destinado apenas a pilotos novatos, eliminando a presença de competidores veteranos e proporcionando uma experiência mais acessível para os iniciantes.

Segundo os organizadores, um dos maiores obstáculos para o crescimento do automobilismo amador é justamente o medo da primeira corrida. Entre os receios mais comuns estão a insegurança em relação ao desempenho, o medo de cometer erros na pista e a sensação de não pertencer ao ambiente competitivo.

A competição foi idealizada após anos de observação do comportamento de frequentadores do kartódromo de Jardim Camburi. A organização percebeu que muitas pessoas acompanhavam corridas, praticavam kart apenas como lazer e sonhavam em competir, mas acabavam desistindo antes mesmo da estreia.

O Entry Series pretende justamente quebrar essa barreira, oferecendo aos participantes a oportunidade de vivenciar experiências inéditas dentro do automobilismo, como a primeira tomada de tempo, a primeira largada, disputas por posição e a emoção de competir em um grid oficial.

Além da proposta esportiva, o projeto também aposta no aspecto social e emocional do kartismo, defendendo que competir vai além da busca por vitórias, envolvendo superação pessoal, diversão, adrenalina e novas amizades.

A organização destaca ainda que “todo piloto já foi novato um dia” e que a experiência no esporte é construída a partir da prática e da coragem de começar.

As inscrições para o FDK Entry Series já estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial da organização: http://www.fasdekart.com.br

foto Andrea Faria