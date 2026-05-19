Alfredense ajuda preservar cultura dos imigrantes italianos em pesquisa acadêmica

today19 de maio de 2026 remove_red_eye55

A história, os costumes e as tradições dos imigrantes italianos em Alfredo Chaves seguem vivos graças ao trabalho de pesquisa desenvolvido pelo alfredense Gabriel Pietralonga Marion. Professor de História e pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Gabriel dedica sua trajetória acadêmica ao registro e à preservação da memória cultural do município, garantindo que práticas e saberes passados entre gerações não se percam com o tempo.

Atualmente professor efetivo da Escola Estadual EEEFM Teófilo Paulino, em Domingos Martins, Gabriel é mestre e estudante de doutorado em História Social das Relações Políticas pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Durante o mestrado, o pesquisador estudou as formas de lazer dos imigrantes italianos e seus descendentes em Alfredo Chaves, evidenciando como atividades tradicionais, como a bocha, a mora e os jogos de cartas, permanecem presentes em comunidades do interior do município, entre elas Quarto Território, São Roque de Maravilha, Sagrada Família e São Bento de Urânia.

Mais do que momentos de diversão, as práticas analisadas representam espaços de convivência e fortalecimento comunitário. Segundo o pesquisador, é nesses encontros que moradores compartilham histórias, conversam sobre o cotidiano, organizam trabalhos coletivos e mantêm vivos os laços culturais herdados dos antepassados italianos.

No doutorado, Gabriel amplia o estudo sobre a cultura dos imigrantes italianos em Alfredo Chaves, aprofundando pesquisas sobre trabalho, religiosidade e alimentação. Atualmente no terceiro semestre da pós-graduação, ele realiza entrevistas com descendentes de imigrantes utilizando métodos de História Oral e observação etnográfica participante, registrando relatos, memórias e tradições diretamente com as famílias da região.

O reconhecimento do trabalho já ultrapassou as fronteiras do município e do país. Entre os dias 15 e 17 de abril de 2026, Gabriel participou da VII CHAM Conference: On the move – diasporas, mobilities and transcultural practices in a changing world, promovida pela Universidade Nova de Lisboa, em Lisboa. Na ocasião, apresentou parte de sua pesquisa sobre o lazer como forma de sociabilidade entre descendentes de imigrantes italianos em Alfredo Chaves, levando a cultura e a identidade do município para um evento internacional.

Além disso, o historiador possui publicações em revistas acadêmicas, capítulos de livros e trabalhos apresentados em importantes eventos científicos nacionais e regionais, incluindo a ANPUH e a RAPEES.

O trabalho desenvolvido por Gabriel Pietralonga Marion representa uma importante contribuição para a preservação da memória e da identidade cultural de Alfredo Chaves, registrando tradições, costumes e histórias que ajudam a manter viva a herança dos imigrantes italianos no município.