Pesquisa mostra Ferraço na liderança e desgaste de Pazolini com apoio de Hartung

today19 de maio de 2026 remove_red_eye35

Pesquisa divulgada pelo Instituto França aponta que o apoio do ex-governador Paulo Hartung ao projeto político do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini pode acabar gerando mais desgaste do que fortalecimento eleitoral na disputa pelo Governo do Espírito Santo em 2026.

O levantamento, realizado entre os dias 27 de abril e 1º de maio deste ano, ouviu 1.067 eleitores em diversas regiões do Estado e mostra que a corrida eleitoral segue sem um favorito consolidado.

Segundo os dados divulgados, o atual governador Ricardo Ferraço aparece liderando em todos os cenários analisados. Já Pazolini ocupa a segunda colocação, mas ainda conta com uma base de apoio político mais restrita para a disputa que será oficialmente definida após as convenções partidárias.

De acordo com a análise apresentada pelo Instituto França, Ferraço deverá chegar ao período eleitoral apoiado por uma ampla aliança partidária, reunindo MDB, PP, União Brasil, PSB, PDT, PSDB e diversos prefeitos em exercício no Espírito Santo. Pazolini, por outro lado, teria atualmente o apoio do Republicanos e possivelmente do PSD.

Apesar da liderança de Ferraço, a pesquisa aponta que a eleição segue indefinida. Um número significativo de entrevistados afirmou que pretende votar em branco, anular o voto ou ainda não sabe em quem votar.

O levantamento também mostra que o desempenho de Ferraço cresce quando o nome do ex-governador Renato Casagrande aparece associado à disputa, especialmente diante da possível candidatura de Casagrande ao Senado.

Já Pazolini registra seu pior desempenho nos cenários estimulados quando vinculado a Paulo Hartung. Segundo o relatório qualitativo da pesquisa, o ex-governador não consegue ampliar a força eleitoral do pré-candidato no cenário analisado.

“No cenário tradicional, sem apoios, Pazolini marca 21,09%. Com o apoio de Hartung, cai para 17,83% e fica atrás de Ferraço”, aponta o levantamento.

A pesquisa também destaca que o cenário conservador muda quando o nome do senador Magno Malta deixa a lista de possíveis candidatos ao governo estadual. Segundo a análise, a ausência do parlamentar favorece o crescimento de Pazolini entre os eleitores conservadores.

Ainda de acordo com o estudo, a possibilidade de Magno Malta disputar o governo é considerada remota. Entre os fatores apontados estão questões de saúde e a prioridade do senador em fortalecer a candidatura da filha, Magna Malta, ao Senado Federal.

O relatório qualitativo conclui que, no atual cenário político capixaba, o apoio de Hartung não fortalece Pazolini, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro mantém forte influência sobre o eleitorado conservador no Estado.

fonte Agência Congresso