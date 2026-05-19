Golpistas estão se passando pelo Procon de Guarapari

today19 de maio de 2026 remove_red_eye40

A Prefeitura de Guarapari, por meio do Procon Municipal, alerta a população sobre tentativas de golpe envolvendo consumidores que registraram reclamações junto ao órgão.

Golpistas estão entrando em contato por telefone, informando supostas respostas de processos e até alegando a existência de valores a receber, com o objetivo de obter dados pessoais e bancários das vítimas.

O Procon de Guarapari reforça que não realiza contatos telefônicos fora da data previamente informada no momento da abertura da reclamação. Além disso, o órgão não solicita dados bancários, senhas, códigos de verificação, transferências financeiras ou qualquer tipo de pagamento.

A orientação é para que os consumidores não compartilhem informações pessoais por telefone e procurem sempre os canais oficiais de atendimento em caso de dúvidas.

O atendimento do Procon Municipal de Guarapari é realizado presencialmente e pelos meios oficiais disponibilizados pelo órgão.