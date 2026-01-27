Carnapari 2026: Carnaval terá trio elétrico em Guarapari

O Carnapari 2026 chega com muitas novidades — e uma das principais é o Trio Elétrico na Praia do Morro. Além da programação que promete movimentar a cidade com alegria, tradição e atrações para toda a família, o trio elétrico retorna a Guarapari depois de mais de 30 anos, ampliando as opções para os foliões, com apresentações nas tardes de sábado e domingo de Carnaval.

O trio contará com as apresentações do Bloco Papadefus, considerado o maior da cidade, e também do grupo de pagode Art Popular. A festa terá ainda os tradicionais desfiles de blocos carnavalescos e escolas de samba, que ampliam ainda mais a experiência dos foliões, mantendo o perfil de um carnaval familiar, seguro e democrático.

No Centro, a Avenida Joaquim da Silva Lima será o principal palco da folia, com quatro dias de desfiles. Ao todo, 12 blocos tradicionais participam da programação, com cada um desfilando em dois dias. Além disso, o público poderá prestigiar o desfile de quatro escolas de samba — duas no domingo e duas na segunda-feira — valorizando a cultura e o samba local.

Além da programação no Centro, a Prefeitura também apoia blocos carnavalescos em outros pontos da cidade, ampliando a festa para diferentes bairros e fortalecendo a descentralização do evento.

Para o prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, o sucesso do Carnaval é resultado de planejamento e diálogo.

“As reuniões de alinhamento começaram ainda no ano passado, com muito diálogo entre as secretarias e os organizadores, para que tudo fosse pensado com antecedência. Queremos um Carnaval organizado, seguro e, acima de tudo, um Carnapari da alegria, para que as famílias e os visitantes possam aproveitar esse momento tão especial na nossa cidade”, destacou.

A programação completa do Carnapari será divulgada em breve.