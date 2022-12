TURISMO | Viana fará parte de roteiro turístico estadual

Espirito Santo, estado repleto de belezas naturais e construções seculares que representam o que há de melhor na arquitetura antiga. Um estudo realizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves, mostra que o turismo no estado cresceu 54% em 2022. Diante disso, o SEBRAE/ES, em parceria com a ES Convention & Visitors Bureau, desenvolveu belíssimos roteiros turísticos para 2023, visando o crescimento desse mercado cada vez mais.

Claro que em um roteiro voltado para as belezas turísticas do Espírito Santo, Viana não poderia ficar de fora. Na cidade, os pontos que farão parte do roteiro serão a Igreja Nossa Senhora da Conceição, a Estação Ferroviária, as Ruínas de Belém e os empreendimentos no caminho do Polo Cervejeiro, como a Cervejaria Else, e os do Vale das Cachoeiras, como a Cachoeira do Aloísio, Piscinas do Zé Maria, Túnel da Alegria e o Sítio Gava.

Na próxima sexta-feira (09), às de 08h30 às 10h, no Teatro Municipal de Viana, acontecerá o pré-lançamento do “Roteiro Capixaba: Dos vales ao mar, das Igrejas ao Congar”. O evento reunirá lideranças municipais do turismo dos sete municípios da Região Metropolitana do Espírito Santo.

O evento é 100% gratuito e para participar basta comparecer no Teatro Municipal de Viana, na data e horário informado.

por Vitor Matias/PMV