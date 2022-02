TVE exibe documentários de moradores da Estrada de Ferro Vitória a Minas

Em parceira com o Instituto Marlin Azul (IMA), a TVE-ES vai exibir a partir desta sexta-feira (25), o Projeto Curta Vitória Minas, com filmes de curta-metragem, entre ficção e documentários, que foram produzidos por moradores de cidades onde estão localizadas estações ao longo de toda a extensão da Estrada de Ferro Vitória a Minas. A TVE-ES vai exibir os 15 filmes, sendo um inédito a cada semana sempre às sextas-feiras, às 13h15, com reprise aos domingos, às 15h30.

Além do Instituto Marlin Azul (IMA), o projeto foi elaborado em parceria com a Fundação Vale e a Lab. Muy Arte y Cultura Digital. Os filmes buscam promover a inclusão social e o desenvolvimento do cidadão por meio da reflexão e difusão do conhecimento, ampliar o acesso da população à cultura e preservar o patrimônio cultural brasileiro.

As obras foram gravadas ao longo da ferrovia, em Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Colatina e Baixo Guandu, no Espírito Santo; e Aimorés, Resplendor, Conselheiro Pena, Tumiritinga, Governador Valadares, Periquito, Belo Oriente, Antônio Dias, Santana do Paraíso e Nova Era, em Minas Gerais.



Com roteiro, produção e direção dos moradores que passaram por um processo de seleção aplicado pelo Instituto Marlin Azul, os curtas-metragens trazem a memória, os costumes, os hábitos, as lendas e as peculiaridades destas cidades, registrando o imaginário e a identidade geográfica, ambiental e cultural de cada município.



Para o diretor da TVE-ES, Hugo Reis, essa é mais uma parceira importante com o IMA, trazendo para a televisão pública um conteúdo audiovisual de qualidade. “O projeto Curta Vitória a Minas tem uma atuação importante na área de formação audiovisual ao facilitar o acesso à produção. E o desdobramento direto disso é a formação de um público interessado na memória, nos costumes e hábitos de nosso povo, o que vai totalmente ao encontro de nosso papel como emissora pública”, afirmou.



A coordenadora do Instituto Marlin Azul, Beatriz Lindenberg, anunciou que ainda este semestre deve começar um novo processo de seleção para escolher mais produções que serão gravadas. “A parceria com a TVE abre um espaço valioso de difusão e valorização das obras e esquenta os motores para o lançamento da segunda edição do Projeto Curta Vitória a Minas, que possibilitará aos moradores de cidades localizadas no entorno da ferrovia a oportunidade de contar novas histórias e transformá-las em filmes. A previsão é lançar a nova edição do projeto ainda este semestre”, destacou.