Ublues promete movimentar balneário de Anchieta

today22 de novembro de 2022 remove_red_eye20

Ubu, um dos balneários mais charmosos e procurados em Anchieta, irá promover nos dias 02 e 03 de dezembro o 3º Ublues Beer Fest. O evento, regado a muita música e cerveja artesanal, irá acontecer próximo a praia, em um local totalmente estruturado para o festival.

De acordo com os organizadores, será montada uma estrutura coberta, com estandes e um espaço gastronômico que irá comercializar petiscos e comidas típicas, além de Beer Trucks, que irão oferecer o que há de melhor na produção de cerveja artesanal. Estarão presentes marcas de cervejas artesanais do município e do Estado e estandes de alimentação em geral. A entrada durante todos os dias é gratuita. Aulas de culinárias com participação de chefs renomados irão ensinar o preparo de pratos típicos.

Conforme o secretário de Turismo, Caio Mozer, o objetivo do festival é gerar renda aos empreendedores locais e divulgar os atrativos turísticos da região. “Nossa intenção e promover o município e seus atrativos, trazendo mais turistas para Anchieta, dessa forma, movimentando a economia local”, disse.

A banda Big Beatles será responsável em finalizar o evento em um grande show no sábado (03/12).

Programação| UBLUES 2022

02/12 – Sexta-feira

18h30 – Abertura da praça gastronômica

20h – Show com Wender Dalton – Jazz

22h30 – Show com Banda Urublues

01h – Encerramento

03/12 – Sábado

11h – Abertura da praça gastronômica

12h – Show com Henrique Cabral & Convidados

18h30 – Reabertura da praça gastronômica

20h – Show com Maestro Mauro – Jazz, Soul e Blues

22h30 – Show com Club Big Beatles

01h – Encerramento