UFES inaugura polo de ensino em Anchieta no próximo sábado (14)

today12 de junho de 2025 remove_red_eye61

No próximo sábado (14), a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) inaugura oficialmente seu mais novo polo de ensino no município de Anchieta. A cerimônia de abertura será realizada às 8 horas, no auditório da Escola Terezinha Godoy de Almeida, localizada ao lado da Vila Olímpica, na Sede do município.

A data também marca o início das atividades do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Docência na Educação Infantil, que será a primeira formação oferecida no novo polo. A turma inaugural será composta por 55 cursistas oriundos de diversos municípios do sul capixaba. Destes, 17 são servidores públicos lotados em Anchieta, o que reforça a importância da iniciativa para o fortalecimento da educação local.

A implantação do polo representa um avanço significativo na oferta de formação continuada para profissionais da educação da região, promovendo maior acesso a cursos de qualidade sem a necessidade de deslocamentos para os grandes centros urbanos. A expectativa é que novas turmas e cursos sejam ofertados nos próximos anos, consolidando Anchieta como referência em formação docente no sul do Espírito Santo.

“É um momento histórico para a educação de Anchieta, que reforça a importância da ocupação dos espaços públicos por ações formativas e do fortalecimento do sentimento de pertencimento à UFES por parte de toda a comunidade escolar e educacional”, disse a secretária de Educação Shuana Louzada.