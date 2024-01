Último dia: ainda dá tempo de se inscrever no concurso do Bandes

today29 de janeiro de 2024 remove_red_eye60

Termina nesta segunda-feira (29), o prazo para as inscrições do concurso público para o cargo de analista bancário do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). O edital traz 12 vagas para cargos de nível superior, com salário inicial de R$ 6.629,20 e carga horária de 30 horas semanais. As provas serão realizadas no dia 17 de março.

Os cargos de nível superior abrangem as seguintes formações: Analista Bancário – Administração; Analista Bancário – Ciências Econômicas; Analista Bancário – Sistemas de Tecnologia da Informação; e Analista Bancário – Infraestrutura de Tecnologia da Informação. Os candidatos devem fazer a inscrição pelo site da organizadora, com taxa de inscrição no valor de R$ 74,00.

As provas vão selecionar candidatos para uma vaga de Administração, quatro vagas para Ciências Econômicas, cinco para Sistemas de Tecnologia da Informação e duas vagas para Infraestrutura de Tecnologia da Informação. Cabe ressaltar também que essas vagas contemplam Pessoas com Deficiência (PcD) e Pessoas Pretas, Pardas e Indígenas (PPI), conforme consta na legislação vigente.

Cadastro de Reserva

Para todos os postos em disputa, os candidatos aprovados serão incluídos no Cadastro de Reserva do Bandes. A convocação ocorrerá de acordo com a conveniência administrativa da instituição, seguindo a ordem de classificação por cargo, durante o período de validade estipulado para o concurso. A previsão é de que esse prazo seja de dois anos, sujeito à prorrogação a critério da administração, por período equivalente.

Serviço:

Concurso Público do Bandes

Data das inscrições: até o dia 29/01 (segunda-feira)

Data das provas: 17/03 (domingo)

Taxa de inscrição: R$ 74,00

Informações sobre o Edital: www.idecan.org.br