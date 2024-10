“Um dia antes de todos os outros” estreia na 48ª Mostra de Cinema de SP

16 de outubro de 2024

Filme traz uma reflexão profunda sobre as relações de cuidado na sociedade e tem equipe feminina na frente e atrás das câmeras

Após a estreia no Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba este ano, longa de Fernanda Bond e Valentina Homem, UM DIA ANTES DE TODOS OS OUTROS poderá ser visto na 48ª MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA DE SP, que acontece entre os dias 17 e 30 de outubro.

O filme será exibido na Mostra nos dias 24/10 às 22:10 no Reserva Cultural e 28/10 às 16:30h no Cinesystem Frei Caneca. A produção é assinada pela Sempre Viva e pela Ponto de Fuga, reforçando o protagonismo feminino na frente e atrás das câmeras.

“Esse é nosso primeiro longa-metragem, resultado de mais de duas décadas de parceria criativa. O filme incorpora nossa bagagem no teatro, performance, artes visuais e documentário. É um projeto de longa gestação, cuja semente foi plantada há mais de dez anos, só possível graças ao trabalho coletivo”, comentam as diretoras.

O roteiro, assinado pelas próprias diretoras em colaboração com o renomado dramaturgo brasileiro Jô Bilac, gira em torno de Marli (interpretada por Clarissa Pinheiro), uma empregada doméstica que, após 20 anos de trabalho, descobre que o apartamento onde trabalha foi vendido. Com isso, ela se vê diante da possibilidade de voltar para sua terra natal, enquanto sua patroa Iara (interpretada por Elvira Helena) está prestes a ser transferida para um asilo.

A trama traz uma reflexão profunda sobre as relações de cuidado entre mulheres, questionando quem historicamente e socialmente carrega a responsabilidade do cuidado em nossa sociedade. Marli cuida de Iara na ausência do filho da patroa. Iara, por sua vez, ajudou Marli a cuidar de Sofia na falta de um pai. Jane, melhor amiga de Marli, cuida do bebê dos vizinhos e passou a cuidar de Sofia quando Marli foi morar com Iara por conta da pandemia. O filme entrelaça dinâmicas de cuidado e de ausência dele, focando no afeto entre as personagens.

“O conflito central do filme se desenvolve através da relação entre mãe e filha, explorando a complexidade que é criar alguém, especialmente na fase da adolescência. Ao mesmo tempo em que a personagem de Sofia tem a função de trazer as indagações e questionamentos das novas gerações e territórios. UM DIA ANTES DE TODOS OS OUTROS é atravessado por diferentes territórios simbólicos e geográficos: relações entre nordeste e sudeste, contrastes entre zona norte com a zona sul do Rio de Janeiro e dinâmicas de classe e raça são elementos que atravessam a narrativa”, explicam as diretoras.

A abordagem cinematográfica reflete o processo colaborativo entre diretoras e elenco. As filmagens principais ocorreram em apenas quatro dias, com duas diárias adicionais para cenas no Complexo da Maré. Esse curto período de gravação foi precedido por uma intensa imersão das atrizes no espaço da narrativa, permitindo que elas se apropriassem da dinâmica simbólica e emocional da locação.

“Junto com as fotógrafas, optamos por trabalhar com planos-sequência filmados com câmera na mão – cada cena foi realizada para as lentes em tempo contínuo como no teatro, para que o espectador pudesse se aproximar ao máximo da experiência vivida pelas atrizes. Todo o elenco colaborou na criação do roteiro, o que foi fundamental para uma construção dramatúrgica fundada nas relações e no afeto. A maior parte dos diálogos foi construída a partir de improvisos feitos ao longo das semanas de ensaio, resultando em falas criadas a partir da perspectiva e vivência das atrizes em relação aos universos temáticos atravessados pelo filme”, explicam as diretoras.

Sinopse

Marli é pega de surpresa com a notícia de que o apartamento da Iara, para quem ela trabalha há vinte anos, foi vendido e aquele será o último dia das duas ali, já que no dia seguinte a idosa será transferida para um asilo. Apesar de atônita com a urgência da mudança, Marli não vê a hora de voltar para sua terra natal, Olinda. O que ela não espera é receber de Sofia, sua filha adolescente, a notícia mais difícil deste longo dia.

Ficha Técnica

DIREÇÃO: Fernanda Bond & Valentina Homem

PRODUÇÃO: Nathalie Felippe & Valentina Homem

ROTEIRO: Fernanda Bond, Jô Bilac & Valentina Homem

ELENCO: Clarissa Pinheiro, Marianna Bittencourt, Elvira Helena, Geandra Nobre, Ruth Mariana

ELENCO MARÉ: Jhon Vital, Katia Deusaa, Stacy Ferreira

FOTOGRAFIA: Amara Barroso & Louise Botkay

MONTAGEM: Alice Furtado

DIREÇÃO DE ARTE: Elsa Romero e Ianara Elisa

SOM DIRETO: Raquel Lázaro, JP Fonseca e Daniel Martins

DESENHO DE SOM: Nicolau Domingues

TRILHA ORIGINAL: Caio Domingues & Nicolau Domingues

DURAÇÃO: 73 min