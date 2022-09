‘Uma Mulher Contra um País’ estreia com exclusividade no Looke

today8 de setembro de 2022 remove_red_eye36

Destaque também para ‘Fabulosas’ e ‘Punhos de Ferro’

O Looke, plataforma de filmes e séries por assinatura, divulga as principais novidades que chegam nesta quinta-feira, 8 setembro. Os destaques da semana são os lançamentos exclusivos Looke “Uma Mulher Contra um País“, longa ganhador de 14 prêmios em festivais internacionais e a comédia “Fabulosas“, premiada no Festival de Busan, além do thriller “Punhos de Ferro“.

Destaques

Punhos de Ferro (Wolf) | Ação, Suspense

“Punhos de Ferro“ ganhou sete prêmios em festivais, entre os quais Melhor Filme, Melhor Direção, entre outros.

Sinopse: Majid é um jovem lutador e traficante que vive num subúrbio da Holanda. Sem educação e cheio de raiva, ele tem que lidar com uma mãe protetora, um pai autoritário, uma namorada prostituta, um irmão que ameaça seguir seu caminho e outro hospitalizado com câncer. Após sair da prisão, Majid começa a ficar conhecido por suas vitórias no ringue e pelos crimes que comete. Cedendo às tentações de um submundo selvagem, violento e sem lei, ele começa a se esquecer do que realmente importa em sua vida.

Direção: Jim Taihuttu

Elenco: Marwan Kenzari, Chems Eddine Amar, Steef Cuijpers

Lançamentos exclusivo

Uma Mulher Contra um País (Poppie Nongena) | Biografia

“Uma Mulher Contra um País” recebeu 14 prêmios, entre os quais : Melhor Filme, Melhor Roteiro, Melhor Direção, Melhor Elenco Principal, Melhor Atriz Coadjuvante, Ator Coadjuvante, Melhor Atriz, Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Cabelo, Melhor Editor, Melhor Fotografia, Melhor Som Original.

Sinopse: inspirado no romance de Elsa Joubert “The Long Journey of Poppie Nongena”, “Uma Mulher Contra um País” conta a história real da luta de uma mãe para manter sua família unida durante o Apartheid, na África do Sul. Morando no emprego, Poppie vê seus filhos rapidamente nos fins de semana. Quando seu marido fica doente, ela passa a ser considerada pela lei como uma residente ilegal em seu próprio país. Para ficar, ela terá de lutar contra as leis desumanas do governo.

Direção: Christiaan Olwagen

Elenco: Clementine Mosimane, Anna-Mart van der Merwe, Nomsa Nene, Chris Gxalada

Fabulosas (Fabuleuses aka Fabulous) | Comédia

O filme foi premiado no Busan International Film Festival.

Sinopse: Laurie é uma jovem mulher muito carismática, que faz de tudo para se tornar famosa. Clara é uma estrela das redes sociais que vive só pelos likes de seus seguidores. Já Elizabeth enfrenta com força todas as dificuldades financeiras e amorosas da vida adulta. Juntas, as três amigas vivem um verão cheio de possibilidades, experimentando de forma caótica os paradoxos da vida de toda jovem mulher moderna.

Direção: Mélanie Charbonneau

Elenco: Mounia Zahzam, Noémie O’Farrell, Juliette Gosselin

Série

Caixa Preta | Série, Ficção | 1ª Temporada

Sinopse: a quadrilha dos irmãos Lemos se refugia em uma casa de praia após um assalto a banco, e o local é cercado por policiais.

Direção: Jaime Lerner

Elenco: Nelson Diniz, Bebeto Alves, Clemente Viscaino