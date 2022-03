Uma nova vida: mais três famílias de Vitória recebem suas novas casas

today4 de março de 2022 remove_red_eye72

Três mulheres. Em comum, as lembranças dos dias difíceis em seus antigos barracos no bairro Conquista e a nova fase de vida que agora se inicia. Conceição, Jaisa e Elzir receberam das mãos do prefeito Lorenzo Pazolini as chaves de suas novas residências. Com mais essas três casas, já são 36 entregues em Vitória desde o início da gestão.

Elzir lembra que passava frio no antigo barraco de madeira e que ele chegou a um estado tão crítico que ela precisou se mudar para a Serra, com medo de que o barraco desabasse. “Eu já não tinha mais esperança, quando me ligaram. Estou muito feliz em receber minha casa, porque, cada um de nós, quer o seu cantinho”, lembra feliz.

Jaisa conta que, quando precisou deixar seu barraco, ela já tinha seis filhos, todas crianças. “O barraco estava caindo. Quando vinha o vento, o teto subia”, lembra. “É uma alegria enorme receber minha casa. Passei muita dificuldade para criar meus filhos, mas Deus me ajudava a ser forte”, afirma.

Nova residência da Dona Jaiza.

Dona Conceição esperava por sua casa há 15 anos. Na manhã desta sexta-feira (04), ela não escondia a alegria de receber as chaves de sua nova residência. “Quando chovia, as paredes molhavam. Eu precisava colocar um pano, e todo mundo dormia no chão”. “Hoje, é só Vitória com essa casa maravilhosa! “, disse.

Ela esperava por sua casa há 15 anos e contou que, quando chovia, as paredes molhavam.

“Estamos restaurando a dignidade e a cidadania que nossos moradores merecem. Com muito trabalho, estamos fazendo de Vitória uma cidade com mais paz e igualdade. Em breve, entregaremos mais três novas casas da região”, disse o prefeito Lorenzo Pazolini.

As três casas reconstruídas são de dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço, com 40 metros quadrados, em média.

Projeto Reconstrução

O projeto Reconstrução é coordenado pela secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e executado pela secretaria Municipal de Obras e consiste em demolir casas com risco estrutural, construídas em madeira ou material inadequado, com a finalidade de reconstruir outro imóvel em alvenaria no mesmo terreno.

Equipes visitam a região para analisar os terrenos, a topografia, o risco geológico e estrutural dos imóveis. Após estudo e em conjunto com a população, é definida a lista hierarquizada de imóveis prioritários.

fotos Leonardo Silveira/PMV