Unha francesinha colorida: Juliana Cunha mostra como usar a tendência

today6 de setembro de 2021 remove_red_eye114

Criada em meados da década de 1920, a unha francesinha é um estilo clássico caracterizado por uma base translúcida e por uma pontinha branca. Contudo, com o passar dos anos, o estilo passou por diversas mudanças e, atualmente, uma das principais tendências é a francesinha colorida.

A influencer Juliana Cunha explica que as francesinhas coloridas não têm restrições quanto às cores e às técnicas de esmaltação.

“Tanto tons fortes quanto tons claros podem ser usados na francesinha colorida. É possível usar a mesma cor em todas as unhas ou, ainda, alterar as cores. As técnicas de esmaltação da francesinha podem ser feitas tanto com um pincel específico quanto a mão livre. A verdade é que, nessa tendência, a criatividade não tem limites”, comenta.

Juliana ressalta que, por existirem diversas possibilidades, a unha francesinha colorida pode ser usada por pessoas dos mais variados estilos. “Se você tem um estilo básico e, mesmo assim, quer apostar em algo diferente, comece com a francesinha colorida simples, que traz uma ou mais cores apenas na pontinha da unha”, aponta.

Já para quem deseja ousar e apostar de vez na tendência, a influencer indica outros estilos. “A side french, que consiste na francesinha de lado, é uma ótima opção para quem quer sair do comum. Algo que gosto muito e que acho perfeito para quem gosta de ousar são os tons neon”, aponta Juliana.

E é claro que a influencer não podia ficar de fora da tendência. Em seu Instagram (@jugcunha), Juliana compartilhou, recentemente, um dos estilos de francesinha colorida que ama.

“O neon é uma das tendências que mais utilizo no dia a dia. E nas unhas não é diferente. Nessas fotos, mostrei a francesinha verde neon com amarelo e com o esmalte russo na base blush, feitas no salão Nord Nails”, comenta.

Para adotar a tendência em seu estilo cotidiano, a influencer indica que não é preciso ter medo. “As tendências de moda dos anos 2000 estão de volta e, assim, as cores estão com tudo. Não tenha medo de ousar, encontre as cores que mais combinam com você e arrase!”, finaliza.

Juliana Cunha é digital influencer e, todos os dias, compartilha com seus seguidores dicas que vão desde conteúdos de moda e lifestyle à gastronomia. No universo fashion, já representou grandes marcas e agências em Brasília e São Paulo em eventos, desfiles e participações em veículos de comunicação.

fonte divulgação/MF Press Global