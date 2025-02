Unidades de saúde de Anchieta com horário estendido para atender mais pacientes

today19 de fevereiro de 2025 remove_red_eye57

Visando a atender melhor a população e garantir o acesso a serviços essenciais de saúde, as Unidades de Saúde ESF 2 e ESF 3 de Anchieta estão oferecendo atendimento em horário estendido. A medida visa a ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e ocorre até as 20 horas, nas datas programadas para cada unidade.

Durante esse horário especial, os pacientes podem contar com exames preventivos, consultas médicas agendadas, vacinação e testes rápidos de sífilis, HIV e Hepatites Virais. A ação foi pensada, especialmente, para aqueles que têm dificuldade de buscar atendimento durante o horário comercial regular.

A ampliação do horário de atendimento é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta, e a implantação do horário especial está em fase de testes nas unidades com maior demanda no município.

CALENDÁRIO DO HORÁRIO ESTENDIDO

ESF 2

19 de fevereiro (quarta-feira)

26 de fevereiro (quarta-feira)

Contato: (28) 99255-8997

ESF 3

19 de fevereiro (quarta-feira) – Para pacientes da Área 9

25 de fevereiro (terça-feira) – Para pacientes da Área 12

Contato: (28) 99252-4962 e (28) 99271-5524