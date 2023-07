Uso de tablets otimiza trabalho dos agentes de saúde de Vitória

A prefeitura de Vitória continua o processo de modernização do trabalho nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital. A partir do projeto piloto de implantação dos tablets para uso na rotina de trabalho e durante as visitas domiciliares, realizadas pelos agentes comunitários de saúde (ACS) das UBS Vitória, Fonte Grande, Ilha do Príncipe e Bairro do Quadro (todas na região do Centro), chegou a vez dos ACS das demais unidades receberem os equipamentos.

Atualmente, os servidores são treinados e o uso dos tablets está em fase de implantação nas Unidades do Forte São João, Ilha de Santa Maria, Praia do Suá, Jesus Nazareth, Santa Luíza (UBS da Região Forte São João); unidades do Alagoano, Santo Antônio e Grande Vitória (UBS da Região Santo Antônio). A previsão é de que mais 18 unidades de saúde recebam os aparelhos nos dias 22 e 24 de agosto, contemplando as demais regiões de saúde: Maruípe, Continental e São Pedro, finalizando assim todo o processo de implantação.

Para a Coordenadora da Atenção Básica, Solange De Bortoli, os tablets são um importante investimento na qualificação do trabalho dos agentes. “Essa ferramenta contribui para a melhoria do processo de trabalho, com a realização das visitas de forma programada, otimizando o tempo dispensado nas atividades dos ACS, que são o elo entre a Unidade de Saúde e a população do território. Com isso, nossa expectativa é de fortalecer a estratégia de saúde da família com a melhoria dos processos de trabalho e qualificação dos registros em tempo oportuno durante as visitas”, explica.

Dentre os ACS que receberam recentemente o treinamento para utilização dos tablets, está Adriane Tabosa de Vargas, que há 18 anos atua como agente de saúde na UBS do Alagoano. “Gostei da novidade, acredito que vai trazer praticidade, porque hoje anotamos tudo na rua e depois temos que repassar pro sistema quando voltamos para a unidade de saúde”, afirma.

O Diretor da Unidade de Saúde do Alagoano, Marcelo Prucoli, também tem boas expectativas com a implantação da ferramenta. “Os tablets otimizam o serviço, seremos mais ágeis no atendimento à população durante os cadastros. Para a gestão, é possível acompanhar a quantidade e a qualidade das visitas, manter o cadastro mais atualizado e com informações mais precisas, qualificando melhor os dados”, explica.

Tecnologia

A aquisição dos tablets na rede municipal de saúde de Vitória é um importante investimento na Saúde Digital. Além de reduzir o consumo de papel, os aparelhos permitirão mais agilidade ao trabalho dos ACS e evitará o retrabalho de transcrever o registro manuscrito para um computador na unidade.

