Usuários do Bike Vitória terão 25 novas posições de devolução até junho

today30 de maio de 2023 remove_red_eye71

A capacidade de recebimento das bicicletas compartilhadas está em ampliação em cinco estações do Bike Vitória e, dessa forma, haverá aumento de 25 posições para devolução das bikes. A intenção é impulsionar o crescimento do número de viagens e os pontos de maior movimentação serão atendidos até junho. Atualmente, Vitória conta com 35 estações do Bike Vitória.

A estação 23, 360 graus, na Praia do Canto, que tinha capacidade para 12 bicicletas passou a comportar 21 bikes, por ser uma das mais demandadas na capital. A Estação 9, que fica no Serviço de Orientação ao Exercício (SOE), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), passará de oito para doze posições.

Já a estação 18, na baia de skate, na Praia de Camburi, também terá a capacidade aumentada de 8 para 12 posições, e na 22, em Bairro República, o aumento será igual. Na Fábrica de Ideias, a estação 24 também passará a contar com mais quatro pontos para que os usuários deixem suas bikes.

Rotatividade

Segundo o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, algumas estações têm apresentado alta rotatividade, o que indica demanda elevada e necessidade de expansão.

“Com o aumento das posições, o sistema passará a ser capaz de atender melhor aos usuários, proporcionando mais posições disponíveis e atingindo um maior número de pessoas e melhoria do serviço”, avaliou Alex Mariano.

Previsão

Na capital, os usuários do Bike Vitória deverão ter, pelo menos, mais três novas estações de bicicletas em 2023: uma na praça Sagrada Família, em Jardim Camburi; outra na praça Regina Frigeri Furno, em Jardim da Penha, e mais uma estação que ficará em Santa Luiza.

“A bicicleta compartilhada é uma ótima opção de transporte sustentável, não poluente e dinâmico. Auxilia também a saúde de seus usuários e pode ser usada pelas mais diversas razões e a qualquer hora do dia e da noite” enfatizou Alex Mariano.

Segurança

No início deste ano, as 250 bikes foram renovadas e ganharam dispositivo de segurança luminoso traseiro. As 35 estações do Bike Vitória já foram renovadas, sendo 32 delas para uso adulto e três de uso infantil. O número de usuários do sistema chegou a 170.218 mil cadastrados em maio.

O sistema é composto por estações inteligentes, conectadas a uma central de operações via wireless, alimentadas por energia solar, distribuídas em pontos estratégicos da cidade. Ali, os clientes cadastrados podem retirar uma bicicleta utilizando o aplicativo em seu smartphone, utilizá-la em seus trajetos e devolvê-la em qualquer estação do projeto.

foto Leonardo Silveira