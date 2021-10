VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA | Dia D em Piúma será no sábado (23), confira os locais

Piúma/ES – No próximo sábado, 23 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde realizará o ‘Dia D’ de vacinação antirrábica para cães e gatos, das 8h às 16h.

Pontos de vacinação

* Posto de Saúde do Balneário Monte Aghá;

* Posto de Saúde Itaputanga;

* Praça Central do Piuminas;

* Posto de Saúde do Jardim Maily e União;

* Posto de Saúde Maria Helena (Acaiaca);

* Praça em frente a antiga Prefeitura, no centro;

* Praça da Igreja Imaculada Conceição, bairro Tamarindo;

* Fazenda Boa Vista, na Escola Scherrer;

* Posto de Saúde, bairro Niterói;

* Praça Central do Lago Azul;

* Almoxarifado da Prefeitura no Lago Azul;

* Posto de Saúde do Céu Azul;

* Posto de Saúde do Portinho;

* Posto de Saúde de Nova Esperança.

Na hora da vacinação, é necessário que os cães estejam usando coleira e guia, já os gatos em caixas de transporte apropriadas. É necessário também que o animal não esteja estressado e no caso de ser agressivo, o mesmo deve estar usando focinheira.



A raiva

É uma doença infecciosa aguda, transmitida ao homem por meio da mordedura, arranhões, lambedura de mucosas ou pele lesionada por animais portadores do vírus. A transmissão ocorre quando o vírus existente na saliva do animal infectado penetra no organismo.



A doença atinge o sistema nervoso central e a taxa de óbito das pessoas que adquirem a doença é de quase 100%. Cães, gatos e morcegos são os principais transmissores da doença e a única forma de evita-la é através da vacinação, que não apresenta contraindicação.