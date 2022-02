VAGAS ABERTAS | Oficinas de artesanato no CEU das Artes em Anchieta

today3 de fevereiro de 2022 remove_red_eye62

A Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico de Anchieta está com vagas abertas para oficina de artesanato para confecção de flores utilizando escama de peixes e técnicas de macaramé. As inscrições começam hoje (03) e serão oferecidas 15 vagas para cada uma das capacitações.

A oficina para aprender a confeccionar flores utilizando escamas de peixes irá acontecer no dia 16 de fevereiro, das 9h às 11h, no CEU das Artes. Quem irá ministrar será a mestra Cristina Lauterman, artesã da cidade reconhecida nacionalmente pela linda técnica que representa Anchieta em feiras de artesanatos por todo o país. Já em março será oferecida a oficina de macramé, ministrada pela artesã anchietense Fabiana Carvalho, porém a data do curso ainda não foi divulgada.

Para participar de uma das oficinas é preciso realizar a inscrição previamente e levar a comprovação de vacinação da Covid-19, juntamente com documento de identificação no dia da oficina. As inscrições poderão ser feitas pelo link (clique aqui), presencialmente a sala administrativa da gerência (na sede da Prefeitura) ou pelo telefone (28) 3536-0963.