Vai começar a Mostra de Teatro Cidade de Anchieta

2 de dezembro de 2021

Para finalizar as atividades artísticas do ano de 2021, o Grupo de Teatro Rerigtiba vai realizar de 11 a 19 de dezembro a 5ª edição da Mostra de Teatro Cidade de Anchieta, no formato híbrido, com apresentações de espetáculo virtual e atividades formativas presenciais e online.

Essa 5ª edição traz na programação nove espetáculos e duas Master Class, uma oficina e uma apresentação de literatura oferecidas de forma gratuitas para públicos de todas as idades, conforme a faixa etária de cada evento.

Os espetáculos que vão compor a Mostra fazem parte do repertório e acervo de peças teatrais do Grupo Rerigtiba como também espetáculos de companhias capixabas.



A Mostra é uma iniciativa do Grupo Rerigtiba e tem como objetivo promover a difusão e valorização das artes cênicas e o intercâmbio entre grupos da região.



Programação (Espetáculos)

A COMÉDIA DA PANELA

11/12 – Sábado, às 20h

Grupo Rerigtiba

A Comédia da Panela (foto Renan Alves).

SONO E SONHOS

12/12 – Domingo, às 16h

Grupo Rerigtiba



O QUE É SUFICIENTE?

13/12 – Segunda, às 20h

Grupo Rerigtiba



O MOÇO QUE CASOU COM MULHER BRABA

14/12 – Terça, às 20h

Grupo Rerigtiba

O Moço que Casou com Mulher Braba (foto Victor Jubini).

CABURÉ

15/12 – Quarta, às 20h

Instituto Cultural Tambor de Raiz



MOQUEAR: SEM RECEITA

16/12 – Quinta, às 20h

Yuriê Perazzini



SIMPLESMENTE CINDERELA

17/12 – Sexta, às 16h

Trupe Ratimbum



ORACIÓN

18/12 – Sábado, às 20h

Repertório Artes Cênicas e Cia

BÚFFALO’S SHOW

19/12 – Domingo, às 20h

Cia Folgazões

Atividades formativas

Inscrição link na bio Instagram Rerigtiba

14, 15 e 16/12 às 18 h

MASTER CLASS DE MAQUIAGEM ARTÍSTICA

Instrutor: Mimo Vasco

Online

17/12 – Sexta, às 19h

OFICINA DE IMPROVISAÇÃO E PERFORMANCE TEATRAL

Instrutor: Danilo Curtiss

Presencial na Praça São Pedro

18/12 – Sábado, 14 h

MASTER CLASS DE MÁSCARA

Instrutora: Telma Amaral

Presencial na Sede do Rerigtiba