Vai começar o Festival Capixaba de Frutos do Mar em Iriri

today10 de outubro de 2025 remove_red_eye49

O balneário de Iriri se prepara para receber a 27ª edição do Festival Capixaba de Frutos do Mar, que acontece de 10 a 19 de outubro, na Praça de Eventos da Praia da Costa Azul, no calçadão e na Avenida Dom Helvécio. E o melhor de tudo: a entrada é gratuita.

Serão dez dias repletos de experiências gastronômicas, shows e atividades para todas as idades. Os visitantes poderão saborear clássicos e novidades do mar, aprender receitas com chefs renomados e se divertir ao som de música ao vivo.

No cardápio do festival, destacam-se moqueca, paella marineira preparada ao vivo, ceviche, massas com frutos do mar, sobremesas e versões de lagosta, camarão e peixes, com menus elaborados por restaurantes e chefs locais.

Além da gastronomia, a programação inclui aulas-show com nomes como Gilson Surrage, Davi Pires, Hamilton Júnior, Thiago Corrêa, Airton Neto e a equipe do Senac, e shows diários que vão do samba ao jazz. Entre os destaques musicais estão Mundo & Cia, Flor de Cactus, Soul Jazz Banda, Arquivo do Samba e Serginho Oliveira. O festival também oferece atividades infantis, homenagens culturais e um clima de encontro para famílias e amigos.

A cidade toda entra no clima

O festival aquece não apenas o paladar, mas também a economia local. Hotéis, casas de temporada, padarias, restaurantes e sorveterias sentem o movimento crescente de visitantes. “Iriri já entrou no calendário de eventos e estamos prontos para receber turistas e moradores em mais essa grande celebração”, afirma Andréa Braga, da Associação Iriri Vivo.

E para quem gosta de esportes, a agenda ainda inclui campeonatos de beach tennis e futevôlei, garantindo diversão também durante o dia e mais motivos para aproveitar o balneário.

Programação completa

Sexta-feira (10/10)

17h: Abertura do evento

19h: Abertura oficial com autoridades

20h: Aula-show inaugural com o prato símbolo do festival, Paella Marineira, com os chefs Gilson Surrage e Davi Pires

21h: Show com Mundo & Cia

1h: Encerramento

Sábado (11/10)

8h: Campeonato de beach tennis (Praia da Areia Preta)

8h às 12h: Desafio Caribe Capixaba de futevôlei

11h: Abertura do evento

12h: Aula-show com chef Nadhyesda Hera – Linguine de frutos do mar na panela

13h30: Show com Flor de Cactus

19h: Aula-show com Hamilton Júnior – Atum exportação e tradição

20h: Show com Wávila e Banda

22h30: Show com Projeto Feijoada

1h: Encerramento

Domingo (12/10)

8h: Campeonato de beach tennis

8h às 12h: 1º Desafio Caribe Capixaba de futevôlei – Frutos do Mar

11h: Abertura do evento

12h: Aula-show kids com chef Suzy Ferreira – Empadinhas do Dia das Crianças + sorteio de um peixe assado

14h: Show com DJ Zappie Pimentel

19h: Aula-show Senac com chef Silvana Cordeiro – Salada Paradise de frutos do mar

20h: Show com Paulinho Bolzan e Banda

0h: Encerramento

Segunda-feira (13/10)

18h: Abertura do evento

19h: Aula-show com chef Fernanda Braga – Torta de limão

20h: Show com Léo Zanol e Banda

23h: Encerramento

Terça-feira (14/10)

18h: Abertura do evento

19h: Aula-show com chef André Ciciliote – Peixe na brasa com ceviche de banana-da-terra

20h: Show com Fernanda Pontes

23h: Encerramento

Quarta-feira (15/10)

18h: Abertura do evento

19h: Homenagem aos professores de Iriri

20h: Encontro musical em prol do músico Henrique Cabral

23h: Encerramento

Quinta-feira (16/10)

18h: Abertura do evento

19h: Aula-show com chef Airton Neto – Arroz de bacalhau

20h: Show com maestro Mauro Sax

21h: Show com Duo (MPB nacional e internacional)

Sexta-feira (17/10)

18h: Abertura do evento

19h: Aula-show Senac com chef Tuany Soares – Agnoline Primavera

20h: Show com Leandro Ferreira & Zélia

22h: Show com Soul Jazz Banda

1h: Encerramento

Sábado (18/10)

18h: Abertura do evento

19h: Apresentação cultural do Grupo Jaraguá

19h30: Aula-show com chef Thiago Corrêa – Ceviche misto de frutos do mar

20h: Show com Arquivo do Samba

22h: Show com Frequency

1h: Encerramento

Domingo (19/10)

18h: Abertura do evento

19h: Show com Serginho Oliveira

22h: Encerramento