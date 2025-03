Van Itinerante ajudará produtores de Cachoeiro na emissão das notas fiscais rurais

11 de março de 2025

O município de Cachoeiro de Itapemirim enviará uma Van com equipe especializada e aparato tecnológico para as comunidades rurais, com o objetivo de ajudar os produtores que precisarem de apoio técnico para a emissão de notas fiscais rurais eletrônicas.

A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Fazenda, divulgada nesta terça-feira (11), durante o 1º Encontro com Líderes das Comunidades Rurais de Cachoeiro, no auditório da Associação Comercial, Industrial e de Servicos de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), que contou com a presença do secretário municipal da pasta, Eliseu Crisóstomo de Vargas.

Segundo ele, o objetivo foi se aproximar dos produtores, não apenas com o intuito de esclarecer e incentivar a emissão das notas, que têm grande importância na distribuição de recursos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para os municípios.

“A prefeitura quer ouvir as comunidades, saber sobre as necessidades de cada uma. A partir de abril, faremos visitas agendadas aos distritos, em que além da Van e da equipe, estarão presentes os secretários municipais de Interior e de Agricultura para escutar as demandas de cada localidade. No futuro, pensamos em convidar, também, os secretários de Educação e Saúde”, conta.

Cronograma em construção

A primeira visita será no dia 15 de abril, em local que está sendo definido. Um cronograma começou a ser montado nesta terça-feira (11), com o apoio das lideranças comunitárias presentes e da equipe da Secretaria de Fazenda. A ideia, no entanto, é levar a Van aos principais pontos do interior para divulgar a importância da emissão da nota para o desenvolvimento de Cachoeiro.

foto Wallace Hull/PMCI