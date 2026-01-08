Vandalismo em UPA de Cachoeiro levanta suspeitas e mobiliza forças de segurança

Em meio à intensa onda de calor que atinge Cachoeiro de Itapemirim, a administração municipal tem concentrado esforços para garantir o funcionamento de equipamentos de ar-condicionado nas unidades de saúde e de pronto atendimento do município. No entanto, um dos principais entraves enfrentados pela gestão tem sido a recorrência de furtos e danos a materiais elétricos, o que compromete o pleno funcionamento dos aparelhos.

Segundo a municipalidade, as equipes de manutenção têm atuado constantemente para corrigir os problemas. Ainda assim, o período em que os equipamentos permanecem inoperantes acaba gerando reclamações de usuários, muitas delas gravadas em vídeos que circulam nas redes sociais. Esse conteúdo, frequentemente explorado por opositores da atual gestão, amplia a repercussão negativa da situação.

O caso mais recente chama atenção pela gravidade. Após a realização de um novo reparo nos equipamentos de ar-condicionado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa — situação que também ganhou destaque em redes sociais ligadas a políticos de oposição —, o local foi alvo de um ataque na quarta-feira (7). Todos os equipamentos de ar-condicionado instalados na cobertura do imóvel foram depredados.

De acordo com as informações iniciais, não há indícios de que os vândalos tenham acessado a cobertura pela parte externa do prédio, já que não foram encontradas marcas de escalada. A principal suspeita é de que o acesso tenha ocorrido por dentro da própria unidade, não sendo descartada a hipótese de facilitação da entrada.

A Guarda Civil Municipal esteve no local para os primeiros levantamentos, e a Polícia Civil já foi acionada para investigar o caso. As autoridades irão apurar, inclusive, se há algum tipo de envolvimento ou motivação política por trás do ato de vandalismo.

Como medida preventiva, a prefeitura anunciou que irá instalar um sistema de videomonitoramento 24 horas, integrado à Guarda Civil Municipal, em todas as unidades de pronto atendimento. O objetivo é inibir ações criminosas, preservar o patrimônio público e garantir melhores condições de atendimento à população, especialmente em um período de temperaturas elevadas.