Vasco e Boavista se enfrentam no próximo sábado (25) no Kleber Andrade

today20 de janeiro de 2020 remove_red_eye20

Vasco da Gama e Boavista se enfrentam, no próximo sábado (25), às 19 horas, no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, em partida válida pela terceira rodada da Taça Guanabara.

A partida é a primeira do Campeonato Carioca este ano no Klebão e será o segundo jogo disputado por um time carioca no estádio. É que na noite desta segunda-feira (20), às 20 horas, o Botafogo realiza sua pré-temporada no estádio e encara o Vitória, em partida amistosa.

O jogo de sábado (25) marcará a volta da equipe cruz-maltina ao estádio, depois de quatro jogos em solo capixaba durante o ano de 2019. Na época, o Vasco enfrentou o Serra, pela Copa do Brasil; a Cabofriense, pelo Campeonato Carioca; o Rio Branco, em amistoso durante a Copa América; e o CSA, pelo Campeonato Brasileiro, totalizando mais de 40 mil torcedores no estádio durante as quatro partidas.

Para aqueles que desejam acompanhar o confronto, é necessário adquirir os ingressos que estão à venda, no valor de R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia entrada), nas lojas Ademar Cunha, com sedes em Serra, Cariacica, Vila Velha e Guarapari ou pelo site diretaticket.com.br.

Público presente

O Estádio Estadual Kleber Andrade registrou durante o ano de 2019 um público total de 162.290, número praticamente três vezes maior do que o de 2018, quando cerca de 56 mil pessoas foram ao Klebão.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, falou sobre a importância de receber times de outros estados e comentou sobre as melhorias finais a serem realizadas no estádio.

“É muito importante sediar jogos de times de outros estados. Isso traz maior credibilidade e visibilidade ao Kleber Andrade e ao Espírito Santo. Realizamos diversas melhorias no estádio no último ano, entre estrutura do campo e comodidade para o público. Agora, nosso intuito é concluir as instalações da escada rolante e dos elevadores que servirão de auxílio para os jogadores e comissão técnica”, comentou Júnior Abreu. Ele afirmou, ainda, que as instalações serão concluídas ainda no primeiro semestre deste ano.



Serviço

Boa Vista x Vasco da Gama

Data: sábado, dia 25 de janeiro

Local: Estádio Estadual Kleber Andrade, Cariacica

Horário: 19 horas

Ingresso: R$ 130 (inteira) / R$ 65 (meia entrada)

Vendas de ingresso

Site: diretaticket.com.br

Lojas físicas Ademar Cunha



Serra

Telefone: (27) 3366-3611

Avenida Segunda Avenida, 24, Laranjeiras.

Cariacica

Telefone: (27) 3336-5016

Avenida Expedito Garcia, 159, Campo Grande.

Vila Velha

Telefone: (27) ‎3289-0900 (Centro) ou (27) ‎3399-8400 (Novo México)

Avenida Sérgio Cardoso, 248, Novo México.

Avenida Jerônimo Monteiro, 1.500, Centro de Vila Velha.

Guarapari

Telefone: ‎(27) 3362-0434

Rua Francisco Vieira Passos, 350, Loja 05, Muquiçaba.