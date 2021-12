VEJA A PROGRAMAÇÃO | “Esquenta Park” começa nesta quinta (30) em Guarapari

Guarapari “tá on” neste verão 2021/2022 e um dos eventos mais interessantes para capixabas e turistas começa na cidade esta quinta-feira, 30. É o Esquenta Park, que que vai até 30 de janeiro, sempre de quinta a domingo, a partir das 15 horas, com 15 atrações de peso e entrada gratuita para o público.

A banda que dá início às cinco semanas de festa é o Casaca, no dia 30. Já na virada do ano, 31, é a vez do Sambasoul. A cantora Flávia Mendonça fica por conta do primeiro dia de 2022 e a banda Samba HD fecha a primeira leva da programação no domingo, dia 2.

Com o intuito de valorizar a cultura capixaba, a festa traz ainda em seu line-up nomes como Macucos, Pedro e Lucas, SambAdm, Jefinho Faraó e banda Funk Retrô, Samba Júnior, Dona Fran, Marcus Rauta, Breno e Bernardo, Amaro Lima com a “Noite Manimal”, Grupo CHECKMATE e a dobradinha com as DJs Jess e Monia Lombardi.

A ideia do evento é contemplar quem está animado para o chamado pós-praia e, como revela o nome, proporcionar um “esquenta”, até às 23 horas, para os eventos que acontecem mais tarde nos pontos tradicionais do município. A exceção é o dia 31 de dezembro, no Réveillon, quando o Sambasoul toca até 1 hora da manhã para celebrar a virada.

O “Esquenta Park” receberá o público em um espaço na cidade em frente à casa de shows Let’s, na Rua João de Barro, Nova Guarapari.

Em sua estrutura, o “Esquenta” preparou uma tenda central, trucks de cervejarias, mesas e cadeiras, banheiros químicos, alimentação com food trucks e muito mais.

Segundo um dos organizadores do “Esquenta”, Oscar Soares, além de “dar um up” especial no verão capixaba, o evento propõe entretenimento com variação de estilos musicais e para todos os gostos. “Teremos reggae, pop, samba, axé, eletrônico, funk, rock, sertanejo e MPB”, sublinha.

A organização também tomará todas as precauções para a realização do evento, de acordo com a orientação da prefeitura sobre as medidas para combater a pandemia. Para entrar na área de shows, o público precisará comprovar que tomou pelo menos uma dose da vacina.

Programação completa

30/12 – Casaca

31/12 – Samba Soul

01/01 – Flávia Mendonça

02/01 – Samba HD

06/01 – Macucos

07/01 – Pedro e Lucas

08/01 – SambAdm

09/01 – Samba HD

13/01 – Amaro Lima – Noite Manimal

14/01 – Jefinho Faraó e Funk Retrô

15/01 – Samba Júnior

16/01 – Grupo CHECKMATE

20/01 – Sambasoul

21/01 – Dona Fran

22/01 – Marcus Rauta

23/01 – Samba HD

27/01 – Casaca

28/01 – Breno e Bernardo

29/01 – Jess + Monia Lombardi

30/01 – Grupo CHECKMATE