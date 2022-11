Veja as 10 cidades que mais gastaram com assistência social no Sudeste em 2021

Dados são do Multi Cidades – Finanças dos Municípios do Brasil e trazem as capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte nos primeiros lugares do ranking

Levantamento divulgado no anuário Multi Cidades – Finanças dos Municípios do Brasil, iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), apontou as 10 cidades do Sudeste que mais destinaram recursos para assistência social em 2021. A capital São Paulo (SP), que ocupa o primeiro lugar do ranking na região e no país, gastou R$ 2,01 bilhões com a pauta no ano passado.

Em segundo lugar no ranking está o Rio de Janeiro (RJ), com R$ 788,33 milhões destinados à assistência social e em terceiro lugar a capital Belo Horizonte (MG), com R$ 637,02 milhões. Também aparecem nas primeiras posições os municípios de Niterói (RJ), com R$ 206,90 milhões; Campinas (SP), com R$ 204,56 milhões; e Barueri (SP), com R$ 181,96 milhões.

Completam o ranking as cidades de Duque de Caxias (RJ), com R$ 104,23 milhões; Barretos (SP), com R$ 92,33 milhões; São José dos Campos (SP), com R$ 91,45 milhões; e Maricá (RJ), com R$ 86,58 milhões.

RANKING – OS 10 MAIORES GASTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA REGIÃO SUDESTE EM 2021

Brasil: despesas com assistência social caem, mas ainda são bem superiores aos anos anteriores à pandemia

No ano de 2021, marcado pela maior alta no número de pessoas pobres e extremamente pobres desde 2012, os municípios brasileiros somaram R$ 23,63 bilhões em despesas com assistência social. Apesar da redução de 2,5% em relação ao ano anterior – quando os gastos haviam aumentado em 14,4% -, a alocação de recursos na área permaneceu bem acima dos anos anteriores à pandemia.

A economista e editora do anuário Multi Cidades – Finanças dos Municípios do Brasil, Tânia Villela, explica que, historicamente, a despesa com assistência social é relativamente constante. “Os municípios destinaram para a assistência social, em média, R$ 112 para cada habitante em 2021. É o segundo maior valor alcançado pela série histórica levantada pelo anuário, menor apenas que o de 2020, ano da crise ocasionada pela pandemia”.

RANKING – OS 10 MAIORES GASTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PAÍS EM 2021