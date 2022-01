Veja cena inédita de ‘As Agentes 355’ que chega amanhã aos cinemas

Filme de ação é estrelado por Jessica Chastain, Penélope Cruz, Lupita Nyong’o, Diane Kruger e Bingbing Fan.

AS AGENTES 355 vão tomar conta dos cinemas de todo o Brasil a partir de amanhã, 20 de janeiro! E para aumentar ainda mais a ansiedade do público, a Diamond Films divulga em primeira mão uma cena eletrizante de perseguição com Jessica Chastain, Diane Kruger e Sebastian Stan.

Em AS AGENTES 355, quando uma arma ultrassecreta cai nas mãos de um grupo de mercenários que ameaçam o mundo, a agente da CIA Mace Brown (Jessica Chastain) terá que unir forças para uma missão letal com a agente alemã Marie (Diane Kruger); com a ex-membro do MI6 e especialista em computadores, Khadijah (Lupita Nyong’o); com a psicóloga Graciela (Penélope Cruz), e com Lin Mi Sheng (Bingbing Fan), uma mulher misteriosa que está rastreando todos os seus movimentos. Esse grupo de mulheres fará qualquer coisa para proteger o mundo, mesmo que isso custe suas vidas.



O filme apresenta inúmeras cenas de ação ao redor do mundo, dos cafés de Paris e mercados do Marrocos à riqueza e glamour de Xangai. Além de Jessica Chastain, Penélope Cruz, Lupita Nyong’o, Diane Kruger e Bingbing Fan, AS AGENTES 355 também é estrelado por Sebastian Stan (“Vingadores”) e Edgar Ramírez (“A Garota no Trem”).



O longa é dirigido por Simon Kinberg (roteirista, diretor e produtor de “X-Men: Fênix Negra”, produtor de “Deadpool” e roteirista e produtor dos filmes X-Men). A produção executiva é de Richard Hewitt (“Bohemian Rhapsody”) e a distribuição é da Diamond Films Brasil.