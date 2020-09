VEJA O VÍDEO | Polícia Rodoviária Federal recupera moto roubada

Uma motocicleta com restrição de furto e roubo foi recuperada por agentes da Polícia Rodoviária Federal nesta terça-feira (1), no quilômetro 264 da BR 101, em Barcelona, na Serra.



A PRF divulgou imagens que mostram a perseguição, e a corporação afirmou ainda que o piloto da moto, de 24 anos, possui várias passagens pela polícia.



A motocicleta, modelo Honda/CG 160 Fan, chamou atenção dos agentes por não possuir placa. Quando foi dada a ordem de parada, o piloto tentou fugir pelo bairro Taquara, também na Serra.



As imagens mostram o veículo, com dois ocupantes, ultrapassando sinais vermelhos e realizando manobras perigosas, inclusive na contramão. A perseguição somente acabou quando o piloto da moto perdeu o controle da direção e caiu.



O carona foi o primeiro a ser detido. O comparsa tentou fugir a pé, mas foi alcançado por um dos policiais depois de cerca de oito quadras. A dupla foi detida e encaminhada para a delegacia.