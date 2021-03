VEJA O VÍDEO | PRF apreende mais de 20 quilos de pasta base de cocaína

Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na tarde desta terça-feira, dia 9, terminou com 21 tabletes de pasta base de cocaína apreendidos e duas pessoas presas. O fato ocorreu na Rodovia BR-040, sentido Rio de Janeiro, altura do município de Petrópolis.

A ação aconteceu durante uma fiscalização, quando foi solicitada a parada de um veículo tipo sedan. O motorista do automóvel demonstrou bastante apreensão perante as perguntas dos policiais, o que levou a suspeita da equipe.

Após a realização de uma busca no interior do veículo foram encontrados diversos tabletes do entorpecente. A droga estava escondida no painel do carro, no assoalho dianteiro e também na parte interior traseira do banco do motorista.

Os criminosos confessaram aos policiais que receberiam a quantia de R$ 8 mil pelo transporte da droga e que o entorpecente vinha da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e seria entregue na cidade do Rio de Janeiro. A ocorrência foi encaminhada para a polícia civil.