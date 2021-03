VEJA O VÍDEO | Secretário de Saúde de Piúma alerta população sobre Risco Alto na pandemia

O Secretário de Saúde de Piúma, Gustavo Meyrellis, gravou um vídeo na manhã desta quarta-feira (03) com o intuito de alertar e conscientizar a população do município sobre o Risco Alto da Covid-19 que acometeu a cidade durante essas duas últimas semanas, e ainda explica como fica o funcionamento dos comércios.

De acordo com o novo Decreto n° 2.210, de 22 de fevereiro de 2021, o funcionamento de lanchonetes e restaurantes é de segunda a sexta-feira limitado ao horário até às 20h. Já no sábado até às 16h. No domingo somente os serviços essenciais. Isso para o quando o município estiver classificado como Risco Alto.

Assim como desde o início da pandemia, ainda é essencial manter o distanciamento social, cuidar da higiene pessoal, o uso da máscara e só sair de casa se for necessário.

Mais informações no DECRETO

Veja o vídeo