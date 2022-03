Veja os 22 novos filmes e séries que chegam ao Looke nessa semana

‘Atração Perigosa’ e ‘Uma Viagem Fantástica’ estreiam com exclusividade.

O Looke, serviço brasileiro de streaming, traz novos títulos nesta quarta-feira, 2 de março, para seus assinantes. Entre as novidades destacam-se os filmes “Atração Perigosa” e “Uma Viagem Fantástica”, estreias exclusivas da plataforma. Tem ainda “Essa é Minha Vida”, a premiada série “A Garota da Limpeza” e “O Diário de Mika” para o público infantil.

A plataforma recebe mensalmente dezenas de novos títulos e pode ser assinada por apenas R$ 16,90 mensais, dando acesso a três telas simultâneas, além do Looke Kids, espaço seguro dedicado ao público infanto-juvenil. O serviço também pode ser acessado e assinado através do NOW, Amazon Prime Video Channels e Oi. Confira os destaques:

Novidades

Atração Perigosa (Romance, Drama) – Exclusivo Looke



Assista ao trailer

Lucinda e Sidney, um jovem casal de sucesso no mundo do teatro de Nova York, contratam a francesa Genevieve para ser mãe de aluguel. Grávida de três meses e começando a ter dúvidas, Genevieve viaja para Nova York para conhecê-los. Durante dias de uma experiência inesperadamente íntima, todos os três devem confrontar seus próprios limites e vulnerabilidades enquanto desenvolvem conexões profundas.

Uma Viagem Fantástica (Aventura, Comédia, Drama) – Exclusivo Looke

Assista ao trailer

Addison e Lyle são duas jovens mulheres que enfrentam traumas por terem vivido tragédias na infância. Inesperadamente, elas se reúnem e embarcam em uma jornada que muda completamente suas vidas em apenas 24 horas. Nessa viagem fantástica, elas desvendam memórias de uma inocência esquecida há muito tempo e descobrem o que realmente significa acreditar.



Essa é Minha Vida (Suspense, Romance)

Uma garota americana, enviada ao interior da Inglaterra para ficar com seus parentes, encontra amor e propósito enquanto luta pela sobrevivência durante uma guerra que envolve o mundo ao seu redor.

Looke Kids

O Diário de Mika – 1ª Temporada (Infantil, Animação, Série)

O Diário de Mika é uma série de animação educativa que conta a história de Mikaela, ou Mika, uma menina de 4 anos, muito curiosa que está aprendendo a lidar com todas as novidades que o mundo tem para oferecer.

Recomendados

O Que as Mulheres Querem (Comédia, Romance)

Esta comédia se passa no primeiro mês de primavera, acompanhando as histórias amorosas de onze mulheres diferentes. Umas são esposas, outras são as melhores amigas, as amantes, as empresárias… Cada uma se envolve em um novo caso, com os homens de suas vidas, ou simplesmente com algum desconhecido encontrado por acaso.

A Garota da Limpeza – 1ª Temporada (Série, Policial, Ação, Drama)

Rosa é uma mãe solteira forçada a virar faxineira de uma organização criminosa. Por conta da doença autoimune de seu filho, ela teve que aprender a fazer faxinas impecáveis para protegê-lo dos germes. Agora, sua habilidade em limpar as cenas dos crimes sem deixar qualquer vestígio ou evidência deixará os criminosos um passo à frente da polícia.

Cuidado Lola! – 1ª Temporada (Série, Drama)

Quatro jovens que vivem em uma pequena cidade na Finlândia, administrada por uma hierarquia patriarcal, que também apaga a vida das meninas. Dinheiro e poder estão concentrados em algumas famílias, e outros têm que cumprir suas regras. Mesmo que as meninas estejam no centro da história, os homens adultos também desempenham um grande papel. Cada menina tem uma importante figura paterna, e o tema principal da série é crescer em feminilidade em um mundo dominado por homens.

Chegam ao Looke também:

Surdina

Wayside

7 Segundos

Pânico No Lago – O Legado

Mambo Man – Guiado Pela Música

Algo para Acreditar

Segredos Nas Montanhas

Programada Para Matar

Ouija – Invocando o Mal

O Fim é Só o Começo

Os Conselhos da Noite

O Despertar do Psicopata

Soldados de Gelo

Aladdin e a Lâmpada da Morte

JFK – A História Não Contada

Roger Corman’s – Operação Rogue

Um Novo Desafio Para Callan e Sua Equipe

Armandinho Muito Mais que o Azul de Zanzibar

Marcadas para Morrer – A História de Sandra e Tammi Chase