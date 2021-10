Velório de empresário vítima de acidente em Domingos Martins será às 15h

Morreu na noite deste domingo (17) o empresário Hegner Kautsky, de 54 anos, vítima de um grave acidente que ocorreu no mesmo dia, na BR 262 (curva da morte), altura do distrito de Santa Isabel, em Domingos Martins.

Na batida, que envolveu um carro e uma carreta bitrem, outras três pessoas ficaram feridas. Um dos feridos identificados está o também empresário de eventos Flávio Salles, conhecido por produzir grandes shows no estado, um deles Paul McCartney, em 2014. Atualmente Flávio e Hegner estavam organizando o evento Kautsky Bier Fest, agendado para ser realizado entre os dias 29 e 31 de outubro em Domingos Martins.



De acordo com informações de testemunhas, o carro do empresário, que seguia no sentido de Viana, bateu na traseira da carreta que estava indo em sentido Domingos Martins. Com o impacto o veículo rodou na pista e foi parar no acostamento.



O velório de Hegner Kautsky acontece nesta segunda-feira (18), às 15h., na Capela anexa ao Hospital de Domingos Martins. O sepultamento será às 17h, em Santa Isabel.



