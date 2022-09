Vem aí a 27ª Festa das Paneleiras de Goiabeiras nos dias 23, 24 e 25 de setembro

Um dos requisitos fundamentais para fazer uma verdadeira moqueca capixaba é cozinhar numa panela de barro, preferencialmente produzida pelas paneleiras de Goiabeiras.

O galpão das paneleiras é um local cheio de cultura e história, mas também de festividades. No próximo final de semana, ocorre a 27ª Festa das Paneleiras de Goiabeiras, na rua do galpão das paneleiras, próximo a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

O evento, que é realizado pela Associação das Paneleiras de Goiabeiras em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Vitória (Semc), começa na sexta-feira (23) e vai até domingo (25).

Quem for participar da festa vai poder desfrutar das apresentações musicais e também de uma farta variedade de comidas típicas capixabas, entre elas a estrela da festa, a moqueca capixaba.

Na sexta-feira (23), o evento começa às 18h e vai até a meia-noite. A primeira atração musical da noite será às 19h com a Banda de Congo Panela de Barro. Às 21h, quem vai animar o público com um samba-reggae é a Banda Movimento Social Clube, que está desde 1994 reunindo amigos para batucar em Jardim Camburi e outros locais de Vitória.

Já no sábado (24) e domingo (25), o festejo começa mais cedo, às 11h seguindo até a meia-noite. No segundo dia de evento, a música começa às 12h, para animar a hora do almoço com a cantora Lilian Lomeu, cantando classicos do Axé.

Às 18h, o público do festival vai dançar ao som da Bateria da Escola de Samba Chegou o Que Faltava, atual campeã do Grupo A do desfile das Escolas de Samba de Vitória, que no próximo carnaval vai desfilar no Grupo Especial. Em seguida, às 20h, tem a Banda da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), que canta os principais hits do momento e da música popular brasileira.

Já às 22h a banda Vlad AKS chega animando o público com muito samba no pé. O vocalista é morador de Goiabeiras e tem uma longa carreira no samba e na música. Já foi mestre na banda de Congo de Goiabeiras e da Folia de Reis, além de desenvolver um projeto social dentro da comunidade para ensinar crianças e adultos a tocarem violão e cavaquinho.

No último dia de festa (25), os shows também começam na hora do almoço, com o trio “Os 3 elementos”, que se destacam no mercado capixaba há 11 anos, o grupo conta com Violão de 7 cordas, traçando os contrapontos e belas harmonias, no cavaquinho com solos de melodias que faz a parte de clássicos do choro e a percussão completando e marcando ritmicamente no pandeiro.

Às 16h, o jovem cantor sertanejo Lucas Lacerda sobe ao palco da Festa das Paneleiras de Goiabeiras. Autor das composições “Chama o Uber, aí” e “Beijo no Altar” tem a voz marcante e promete alegrar a todos.

O festival se encerra com uma nova apresentação da Guarda Municipal, às 19h.

Serviço

27ª Festa das Paneleiras de Goiabeiras

Quando: 23 a 25 de setembro

Onde: Galpão das Paneleiras – Rua Silvana Rosa, Goiabeiras – Vitória

Horário: Sexta: 18h às 00h, sábado: 11h às 00h e domingo: 11h às 22h.

foto Leonardo Silveira/PMV