VEM AÍ: Festival de Frutos do Mar de Itapemirim

today29 de maio de 2023 remove_red_eye50

O feriadão de Corpus Christi será movimentado em Itapemirim. De 08 a 11 de junho acontecerá o Festival de Frutos do Mar, na praia de Itaipava.

O evento, promovido pela Associação Gastronômica de Itapemirim e Ferrari Negócios e eventos, conta com apoio da prefeitura de Itapemirim, Sebrae, Aderes e Governo do Estado do Espírito Santo.

Anote na sua agenda!!